Эксперт: «Россия – страна возможностей» сформировала на десятилетия кадровый резерв страны

Политолог Данилин: В проектах платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие миллионы россиян

Tекст: Андрей Резчиков

«За семь лет работы платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) доказала свою перспективность и успешность. Владимир Путин считает приоритетным направлением подготовку будущих управленцев и рассматривает кадровую политику как ключевой вектор государственной политики. Перед людьми, которые проходят через программы и проекты РСВ, открываются серьезные перспективы», – говорит Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

Политолог особо выделил флагманский проект платформы – конкурс «Лидеры России», отметил значимость проекта «Лидеры России. Политика», конкурса социальных архитекторов, проектов Мастерская новых медиа, «Это у нас семейное» и «Время героев».

«Через эти проекты прошли миллионы людей. Конкурс «Это у нас семейное» привлек почти 600 тыс. человек. А сотни финалистов конкурсов управленцев РСВ получили высокие назначения. Из них пятеро стали губернаторами, девять – заместителями федеральных министров, 16 – главами городов и муниципалитетов, много депутатов Госдумы», – напомнил собеседник.

Все это, по его словам, говорит о том, что платформа «Россия – страна возможностей» востребована людьми, «которые видят перспективы». «Платформа РСВ была создана по поручению президента для развития социальных лифтов и с целью обеспечивать кадровый резерв страны на десятилетия вперед», – подчеркивает спикер.

Он напомнил, что в ходе СВО платформа пополнилась проектом «Время героев», нацеленным на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. «Помимо федерального проекта «Время героев», существуют аналогичные программы в регионах. В тесном контакте с РСВ работает фонд «Защитники Отечества», иногда они действуют сообща по отдельным направлениям», – подчеркнул собеседник.

При этом, отмечает Данилин, сама платформа не стоит на месте – знаковым этапом в развитии РСВ стал запуск на «Госуслугах» отдельного раздела, предназначенного для регистрации и участия в проектах. «Нововведение сделает конкурсы более массовыми: наличие специального раздела на «Госуслугах» позволит эффективнее реализовать потенциал этих проектов», – полагает эксперт.

Наиболее перспективными проектами платформы политолог назвал программы и конкурсы для студентов. «Такие проекты уже существуют. Это, например, конкурс «Твой ход». На мой взгляд, можно было бы запустить еще и дополнительные программы, которые позволили бы готовить из студентов будущих управленцев в таких сферах как политика, экономика, социология», – заявил Данилин.

Во вторник в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

«Работа платформы «Россия – страна возможностей» ориентирована на интересы людей самого разного возраста, а ее ключевая задача, как мы и планировали изначально, – создать единое широкое пространство самореализации для всех граждан нашей страны вне зависимости от места жительства, профессии или уровня доходов», – сказал президент.

По его словам, конкурсы платформы позволяют выявлять энергичных, стремящихся к созиданию людей, а победители «также получают программу сопровождения, возможность работать вместе с опытными наставниками».

«За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек – масштаб серьезный, что, безусловно, говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются вниманием, интересом и доверием со стороны всех ее участников», – отметил глава государства.

Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие. Мероприятия платформы объединили миллионы людей из 89 регионов России и более 150 стран мира.