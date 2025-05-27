Путин оценил успех конкурса «Это у нас семейное»

Путин в ходе набсовета АНО «РСВ» оценил успех конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, масштабный конкурс семейных команд стал ключевым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает РИА «Новости».

В заявочной кампании зарегистрировались более 580 тыс. человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов и одна семья из Казахстана.

30 семей-победителей конкурса получат сертификаты на 5 млн рублей, которые можно использовать на покупку дома, квартиры или на ипотеку. Все финалисты – 300 семей – отправятся в семейные путешествия.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Владимира Путина для формирования будущего страны через предоставление равных возможностей для развития каждого гражданина независимо от профессии, места жительства или социального положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за семь лет существования платформы «Россия – страна возможностей» ее участниками стали более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.