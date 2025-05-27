Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
Григорович похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой
Прах Юрия Григоровича, ушедшего из жизни на 99-м году, предали земле на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.
Похороны Юрия Григоровича состоялись на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС. Церемония прошла в присутствии родных и близких хореографа, последние слова прозвучали в узком кругу.
Григорович ушел из жизни 19 мая на 99-м году жизни после осложнений, вызванных двухсторонним воспалением легких.
Перед захоронением на Новодевичьем кладбище, где его прах погребен рядом с супругой Наталией Бессмертновой, состоялось прощание на Исторической сцене Большого театра, после которого тело было кремировано.
Помощник артиста Александр Колесников напомнил, что Григорович возглавлял жюри международных конкурсов и организовывал их. По его словам, в октябре в Сочи пройдет X Международный конкурс «Молодой балет мира», посвященный памяти великого хореографа. Кроме того, 29 мая в Башкирском театре оперы и балета состоится премьера балета Александра Глазунова «Раймонда» в хореографии Григоровича, а также объявлено о планах учредить Фестиваль балетов Григоровича в Уфе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. На церемонии прощания в Большом театре установили венок от президента России с лентами в цветах триколора.