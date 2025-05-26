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Грозный представил достижения как Культурной столицы 2025 года в Думе
В Думе презентовали планы Грозного по культурному развитию города в 2025
В Москве представили ключевые проекты и планы Грозного как Культурной столицы 2025 года, включая запуск исламского научного центра и масштабные культурные мероприятия.
Презентация достижений Грозного как Культурной столицы 2025 года прошла в Государственной думе 26 мая, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главный город Чеченской Республики продемонстрировал значимые результаты и рассказал о масштабных творческих и организационных планах. Мероприятие открыл председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков, который отметил, что конкурс играет важную роль в развитии российских городов и что претенденты на почетное звание должны подтверждать его своим трудом.
Заместитель председателя парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев сообщил, что в 2025 году в Грозном пройдет около 200 мероприятий, включая международные. В городе откроется крупнейший в России исламский научно-просветительский центр имени шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева. По оценкам экономистов, туристический поток в Грозный вырастет на 25-30% в 2025 году.
Первый замминистра культуры Чеченской Республики Мадина Шагидаева рассказала о насыщенной культурной программе: в Грозном выступят ведущие российские коллективы, а с гастролями приедет труппа театра из Ярославля. Шагидаева подчеркнула, что статус Культурной столицы – это не только признание, но и импульс для развития связей с другими регионами России.
Депутат ГД Ярослав Нилов отметил современную инфраструктуру в Грозном, включая кампус филиала МГУ, и обратил внимание на развитие гастрономии. Его поддержала депутат Роза Чемерис, назвав Русский национальный театр уникальным примером уважения к культурным традициям и напомнив, что Чеченская Республика всегда отличалась высоким уровнем гуманитарного образования.
Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова поделилась своим опытом пребывания в городе, отметив его гостеприимство и комфорт для гостей. Кроме того, обсуждалась идея создания Федерации культурных столиц России, к которой оргкомитет приступит в ближайшее время.
В завершение мероприятия директор Фонда «Культурная столица» Александр Протасевич сообщил, что конкурс на выбор Культурной столицы 2027 года уже стартовал. На портале Госуслуги идет народное голосование, где представлены 24 российских города. Итоги объявят в Москве 14 декабря 2025 года.