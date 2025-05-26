Ростех: Противник не способен отразить удар «Искандера»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Ростеха. Мощность боевой части ракеты оказалась достаточной, чтобы накрыть обе цели, несмотря на то, что они находились на существенном расстоянии друг от друга. Также был поражен командный пункт и радиолокационная станция системы ПВО, которые называются «мозгом» и «сердцем» комплекса.

В Ростехе подчеркнули: «Противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. Поэтому ВСУ сбивать «Искандер» нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов».

Отмечается, что «Искандер» способен выводить из строя цели на значительном расстоянии от точки непосредственного попадания за счет ударной волны и осколков. Если ПВО накрыто таким образом, вернуть его в строй невозможно. Еще одной ключевой характеристикой комплекса названа высокая точность, зачастую превышающая иностранные аналоги, что позволяет поражать цели практически без отклонения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за применения ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК Patriot.