  • Новость часаНад регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Поезд в Белгородской области наехал на взрывное устройство
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Финляндия вызвала посла России из-за военных самолетов
    Путин поздравил Краснодарский край с победой ФК «Краснодар» в чемпионате России
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    16 комментариев
    26 мая 2025, 08:18 • Новости дня

    Ростех: Противник не способен отразить удар «Искандера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил сразу две американские пусковые установки Patriot на значительном расстоянии друг от друга, сообщили в Ростехе.

    Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Ростеха. Мощность боевой части ракеты оказалась достаточной, чтобы накрыть обе цели, несмотря на то, что они находились на существенном расстоянии друг от друга. Также был поражен командный пункт и радиолокационная станция системы ПВО, которые называются «мозгом» и «сердцем» комплекса.

    В Ростехе подчеркнули: «Противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. Поэтому ВСУ сбивать «Искандер» нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов».

    Отмечается, что «Искандер» способен выводить из строя цели на значительном расстоянии от точки непосредственного попадания за счет ударной волны и осколков. Если ПВО накрыто таким образом, вернуть его в строй невозможно. Еще одной ключевой характеристикой комплекса названа высокая точность, зачастую превышающая иностранные аналоги, что позволяет поражать цели практически без отклонения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за применения ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК Patriot.

    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Коментарии (6)
    24 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опережает Украину в производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов средней дальности, пишет The Times.

    По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

    The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

    Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

    Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

    Коментарии (11)
    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

    Коментарии (3)
    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

    Коментарии (10)
    23 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Минобороны вывело спутник на орбиту Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На околоземную орбиту вышел космический аппарат в интересах Министерства обороны России, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

    Аппарат вывели в 11.36 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Спутник запустили с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

    Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме, после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

    В расчетное время аппарат вышел на целевую орбиту. Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что ракета-носитель стартовала с космодрома.

    Коментарии (5)
    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

    Коментарии (6)
    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области

    Марочко: ВС России вошли в Юнаковку – логистический хаб ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения зашли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который использовался ВСУ как крупный хаб для переброски военных в Курскую область, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные подразделения вошли в Юнаковку Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

    «По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», – рассказал он.

    Ранее Марочко сообщал, что линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью более чем на 10 километров.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Белоусову показали быстровозводимые казармы с ресурсом работы от 25 лет

    Белоусову продемонстрировали модульные объекты с ресурсом работы от 25 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа и ознакомился с образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Замминистра Андрей Булыга доложил, что подобные здания позволят повысить мобильность подразделений и обеспечить комфорт для личного состава. Представители промышленности заявили, что технология позволяет возводить объекты в сложных условиях, снизить энергозатраты, минимизировать расходы на эксплуатацию и адаптировать здания к экстремальным температурам. Минимальный срок службы модульных казарм для проживания составляет 25 лет, а объектов с композитными материалами – не менее 50 лет.

    «Есть из чего выбрать. Сделать это нужно качественно. Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы», – отметил Белоусов.

    Блочно-модульные городки полностью автономны и оснащены всеми необходимыми системами жизнеобеспечения – электроснабжением, отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Пространства укомплектованы мебелью и бытовой техникой, в том числе стиральными машинами, холодильниками, микроволновыми печами и кондиционерами.

    На территории каждого городка предусмотрены спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, досуговая и столовая зоны, а также продуктовый склад и канцелярия.

    Коментарии (2)
    24 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии объявило о поступлении импортозамещенных Су-30СМ2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Белоруссии на следующей неделе примет новые модернизированные Су-30СМ2, созданные без иностранных компонентов и на основе российского производства, сообщил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин в интервью телеканалу «Первый информационный».

    По его словам, модернизированные истребители Су-30СМ2, которые поступят в белорусскую армию из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, передает РИА «Новости».

    Федин подчеркнул, что контракт реализовывался в течение нескольких лет, а новые истребители были модернизированы с учетом опыта спецоперации на Украине. По словам Федина, изначально истребители проектировались с использованием французской авионики, однако теперь все комплектующие являются российскими.

    «Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных сил Беларуси», – отметил Федин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Для новых Су-30СМ2 прошли испытания бетонобойные авиационные бомбы. Ростех ранее передал ВКС России очередную партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

    Коментарии (2)
    24 мая 2025, 00:49 • Новости дня
    Новая Зеландия увеличила оборонный бюджет на 2025 год до 4,2 млрд долларов

    Расходы на оборону Новой Зеландии увеличили до показателей 1982 года

    Новая Зеландия увеличила оборонный бюджет на 2025 год до 4,2 млрд долларов
    @ Sina Schuldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Новой Зеландии запланировали значительное увеличение финансирования оборонного сектора, включая закупку самолетов, вертолетов и новых вооружений в следующем году, пишет Defense News.

    Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз объявила, что в бюджете на 2025 год расходы на оборону Новой Зеландии достигнут 4,2 млрд новозеландских долларов.

    «Чтобы достичь этого, правительство выделило 2,7 млрд долларов капитала и 563 млн долларов операционного финансирования на приоритетные проекты, определенные в Плане оборонных возможностей, который мы опубликовали в прошлом месяце», – цитирует ее Defense News.

    В числе приоритетов названы замена стратегического транспортного самолета Королевских ВВС Новой Зеландии – двух Boeing 757-2K2, приобретенных в 2003 году, а также обновление парка морских вертолетов Seasprite SH-2G(I). Из восьми таких машин лишь пять остаются на ходу, три используются как доноры запчастей, о чем Коллинз заявляла ранее.

    Планируется также приобрести новые противотанковые комплексы Javelin, зашифрованные радиостанции для армейских подразделений, системы борьбы с беспилотниками. В бюджете заложены средства на модернизацию военно-морской базы Девонпорт, жилье для семей военных, обновление автопарка и развитие цифровых проектов управления.

    По информации министерства, штат оборонного ведомства насчитывает около 200 сотрудников и получит почти 26 млн долларов. Расходы на оборону должны достичь 2% ВВП к 2032/33 году, что станет первым подобным показателем с 1982 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта.

    Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщал о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 03:32 • Новости дня
    Times признала лидерство России в гонке беспилотников и их применения

    Times: Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные вариации изменили линию фронта и тактику ведения боевых действий, пишет Times.

    Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Украину в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных вариаций, которые изменили облик всей линии фронта, пишет Times.

    «Часто невосприимчивые к помехам, новое поколение серийных российских FPV-дронов средней дальности, таких как «Молния-1» <...> и их оптоволоконные FPV-эквиваленты <...> изменяют физический облик линии фронта, тактику войны и психологию сражающихся на ней солдат», – сказано в материале.

    В газете отметили, что российские БПЛА также оказывают разрушительное воздействие на логистические возможности Украины.

    Как заявил газете командир пехотного батальона ВСУ, беспилотники мгновенно меняют ситуацию на фронте, обесценивая концепции, которые месяц назад считались передовыми, а теперь не работают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ударные беспилотники российской армии ликвидировали замаскированные артиллерийские системы противника на значительном удалении от линии соприкосновения.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Япония ускорили создание истребителя против Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы и Япония реализуют проект по созданию истребителя шестого поколения, чтобы опередить китайские военные технологии, уделяя внимание новым функциям.

    О планах в области военных разработок рассказал журналистам старший инженер итальянской компании Leonardo, передает Bloomberg. Проект Global Combat Air Program (GCAP) объединяет усилия Италии, Британии и Японии по созданию новейшего истребителя, который должен поступить на вооружение в 2035 году. Генерал Эдоардо де Санто, курирующий программу, подчеркнул, что «немедленные угрозы можно сдерживать существующими системами вооружений, однако эволюцию угрозы также необходимо учитывать».

    Истребитель разрабатывается с прицелом на превосходство перед нынешними самолетами пятого поколения, такими как F-35, в вопросах поиска целей и скрытности. По плану, новая машина будет выполнять функции командного пункта для дронов и других военных средств, а также сможет самостоятельно вести боевые действия.

    Детальное проектирование истребителя ожидается завершить в следующем году. Главная задача участников программы – обеспечить технологическое преимущество перед конкурентами, в первую очередь Китаем. Редкие сведения о росте военной мощи КНР появились после заявлений Пакистана о применении китайских истребителей в ходе последних инцидентов на границе с Индией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания тяжелого беспилотного самолета для грузовых перевозок. Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам. Также Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Ростех показал пульт для управления тремя «Корнет-ЭМ» одновременно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое дистанционное управление для комплекса «Корнет-ЭМ» обеспечивает оператору контроль над тремя пусковыми установками сразу, что повышает безопасность экипажа, рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    На выставке MILEX-2025 представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил, что новая система управления противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ» позволяет расчету подключать к одному пульту до трех пусковых установок, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил: «К одному пульту оператора можно подключить до трех пусковых установок. Таким образом, один расчет будет управлять тремя пусковыми установками». По его словам, это нововведение дает возможность размещать установки так, чтобы контролировать сразу несколько направлений.

    Модифицированная система дистанционного управления создана для повышения безопасности расчета. Пусковые установки оснащаются комплектом оборудования, позволяющим без дополнительных инструментов перевести ручной привод на электрический. Благодаря этому расчет может выполнять задачи, находясь в укрытии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны завершило этап испытаний новейшего противотанкового ракетного комплекса «Корнет», который может одинаково эффективно поражать наземные и воздушные цели. Концерн «Рособоронэкспорт» заключил ряд крупных оружейных контрактов со странами Ближнего Востока и Африки, среди которых Бахрейн должен получить комплексы «Корнет-ЭМ», а Намибия – стрелковое оружие, комплексы «Корнет-Э», боеприпасы и тренажеры. Россия подписала первые контракты на экспорт ракетного комплекса «Корнет-ЭМ».

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» улучшили характеристики ракеты «Х-БПЛА»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» объявил о работе по улучшению тактико-технических характеристик управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», включая боевую часть и дальность.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» ведет работу по совершенствованию управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», передает ТАСС. Представитель предприятия отметил, что данная ракета является новой разработкой, и у инженеров есть широкий выбор направлений для дальнейшего развития.

    «Работаем над улучшением всех тактико-технических характеристик «Х-БПЛА», – сообщил собеседник агентства. – Изделие у нас молодое, новое, соответственно, у нас много вариантов развития: мы можем совершенствовать боевую часть, дальность, способы наведения и так далее», – добавил представитель холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для противотанковых ракетных комплексов. Боевой модуль «Бережок» прошел успешные испытания против безэкипажных катеров. Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в 2025 году.

    Коментарии (0)
    Главное
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    За все время СВО из украинского плена возвращены около 4,5 тыс. россиян
    При штурме Дзержинска ликвидирована наемница-снайпер
    Ростех: Противник не способен отразить удар «Искандера»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»
    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году

    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами

    Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

    Перейти в раздел

    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............