Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
В Тульской области сгорел купол Никольского собора после атаки украинского БПЛА
В результате атаки украинского дрона в Епифани Кимовского района Тульской области сгорел купол Никольского собора, повреждены дома в Туле, пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Миляев в Telegram-канале подчеркнул, что в период с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделения ПВО Минобороны России сбили 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Губернатор отметил: «В Епифани Кимовского района после падения БПЛА на Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление».
В Туле после падения беспилотника повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. Во дворе многоэтажного дома на улице Металлургов повреждены три дома, жильцов разместили в гостинице, добавил он.
По уточненной информации, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают устранять последствия инцидента.
В воскресенье утром Миляев сообщил, что один дрон упал во дворе жилого дома в Тульской области, в некоторых домах повреждено остекление.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Четыре из них – над Тульской областью.