Эксперт Бурякова рассказала о штрафах за мытье машин в неположенном месте

Россиян предупредили о штрафах за мойку авто на общественных землях

Tекст: Ирма Каплан

Она уточнила, что штрафы за мойку автомобилей на землях общего назначения предусмотрены региональными законами о благоустройстве,

В Московской области, к примеру, запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования.

«Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей – физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тыс. рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей», – поделилась он с РИА «Новости».

Запрещается также складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за их пределами, так как это расценивается как нецелевое использование земли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Бурякова предупреждала садоводов и дачников о штрафах до 300 тыс. рублей за розы и мимозы на участках, вплоть до уголовной ответственности.