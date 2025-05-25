При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Эксперт Бурякова рассказала о штрафах за мытье машин в неположенном месте
Россиян предупредили о штрафах за мойку авто на общественных землях
Мыть автомобили на территориях общего пользования в России незаконно, это может привести к штрафам для нарушителей до 20 тысяч рублей, напомнила глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова
Она уточнила, что штрафы за мойку автомобилей на землях общего назначения предусмотрены региональными законами о благоустройстве,
В Московской области, к примеру, запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования.
«Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей – физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тыс. рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей», – поделилась он с РИА «Новости».
Запрещается также складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за их пределами, так как это расценивается как нецелевое использование земли.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Бурякова предупреждала садоводов и дачников о штрафах до 300 тыс. рублей за розы и мимозы на участках, вплоть до уголовной ответственности.