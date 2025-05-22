  • Новость часаПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
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    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    116 комментариев
    22 мая 2025, 22:30 • Новости дня

    Глава Минюста Франции для борьбы с наркоторговлей предложил запретить наличные

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ от наличных денег помог бы остановить наркоторговлю в криминальных кварталах, заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

    Дарманен во время слушаний в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений заявил, что не раз указывал на такой шаг в ответ на вопросы о том, как «остановить наркоторговлю в криминальных кварталах».

    «Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Дарманен уверен, что переход на виртуальные деньги затруднит наркодилерам возможность скрываться от финансового контроля.

    По информации телеканала, французское общество сдержанно относится к предложению министра, хотя доля использующих наличные снижается. Согласно данным Банка Франции, в 2024 году впервые оплата картой обогнала наличные.

    Сообщается, что карты используются в 62% случаев, а наличные – только в 14%. В то же время 60% опрошенных считают оплату наличными важной или очень важной. Французы связывают ценность наличных с анонимностью (40%), мгновенным расчетом (37%) и возможностью лучше контролировать расходы (31%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел единый лимит на наличные платежи в размере 10 тыс. евро. Многие страны ЕС уже установили собственные, более жесткие ограничения на использование наличных денег.

    В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег. Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы об отказе от наличных денег в России, указав, что такие платежи останутся востребованы еще долго.

    22 мая 2025, 12:14 • Новости дня
    ВЦИОМ: 82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи

    Tекст: Вера Басилая

    Каждый второй россиянин знаком с платформой «Россия – страна возможностей», 82% считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи, а 70% уверены в наличии таких условий в своем регионе, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Как сообщается на сайте ВЦИОМ, уровень информированности о платформе «Россия – страна возможностей» за последние пять лет значительно вырос: сейчас о ней знают 46% россиян, что почти в полтора раза больше, чем в 2020 году.

    Пик интереса к проектам пришелся на 2019 год, а в последующие годы показатель держался на уровне 61-69%, что, по мнению ВЦИОМ, говорит о закреплении платформы как узнаваемого и авторитетного бренда.

    ВЦИОМ отмечает, что 82% россиян считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи, а 70% уверены в наличии таких условий в своем регионе. За пять лет этот показатель увеличился в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

    При этом 66% опрошенных убеждены, что проекты платформы «Россия – страна возможностей» способствуют самореализации молодежи.

    Более двух третей респондентов (68%) хотели бы, чтобы их дети или внуки принимали участие в проектах платформы.

    В опросе 16 мая приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области, что привело к уничтожению ключевых элементов системы, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В результате удара были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    По аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16,  также был нанесен удар.

    Минобороны России заявило о поражении более 30 установок Patriot на Украине.



    Коментарии (15)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Комик Александр Ревва получил российское гражданство
    Комик Александр Ревва получил российское гражданство
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший участник Comedy Club Александр Ревва, проживавший в Испании, получил российское гражданство, следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

    Александр Ревва, известный по выступлениям в Comedy Club, получил гражданство России, передает ТАСС. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, где указано, что Ревва «зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки».

    Также в документе отмечено, что артист оформился как индивидуальный предприниматель 23 июня 2022 года.

    Ревва родился в Донецке и, согласно действующему законодательству, имел право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году Ревва опубликовал в соцсетях пост антивоенного содержания и покинул Россию, отправившись в Испанию. Позже он вернулся и больше не делал публичных политических заявлений.

    Ранее Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года».

    Также сообщалось, что певица Ани Лорак обновила украинский паспорт и выехала из России в другие страны.

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    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

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    22 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать боевые самолеты целыми эскадрильями

    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая российская ракета Р-37М, поступающая на вооружение российской армии, способна уничтожать вражеские самолеты целыми эскадрильями, сообщает Military Watch Magazine.

    В случае установки ядерных боеголовок в Р-37М эта ракета, запущенная с истребителя, может уничтожать целые эскадрильи вражеских целей, залпы крылатых ракет или большие рои беспилотников, передает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Каждый МиГ-31БМ или истребитель Су-35 сможет нести по четыре такие ракеты. Вес боеголовки Р-37М составляет 60 кг, это примерно втрое тяжелее стандарта для ракет класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский военный эксперт Бойко Николов указывал, что эти ракеты могут использоваться и в обороне, комплексы С-400 и истребители с Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16

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    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

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    22 мая 2025, 10:05 • Новости дня
    Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На судостроительном заводе в Чхонджине произошла крупная авария при спуске нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн, что вызвало нарекания Ким Чен Ына по поводу халатности руководства.

    Серьезная авария произошла в КНДР 21 мая при спуске на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн на судостроительном заводе в Чхонджине, передает РИА «Новости».

    На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. ЦТАК сообщает, что из-за небрежного руководства и ошибок в управлении процессом не была обеспечена параллельность движения платформы. Из-за этого корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, в результате чего судно село на мель. В некоторых местах корпус корабля получил повреждения, нарушившие его баланс, а носовая часть осталась на стапеле.

    «Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это – серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью», – приводит слова лидера публикация агентства.

    Виновными в произошедшем он назвал руководство Отдела оборонной промышленности ЦК партии, Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работников завода. Ким Чен Ын предупредил, что ответственность этих лиц будет рассмотрена на предстоящем июньском пленуме ЦК партии.

    Лидер КНДР также заявил, что восстановление эсминца – вопрос престижа и авторитета государства, и распорядился завершить все работы до пленума в июне. Кроме того, он дал поручения провести тщательное расследование аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием. Загадочный корабль ВМС КНДР заставил понервничать даже США. Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

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    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

    Коментарии (15)
    22 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного за заслуги перед Россией

    Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров был удостоен высшей российской награды на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Президент России Владимир Путин вручил орден святого Апостола Андрея Первозванного министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

    Лавров был награжден указом президента 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Путин отметил его преданность России и готовность отстаивать интересы страны в любой ситуации.

    Президент подчеркнул, что талант, опыт, знания и интеллект Лаврова принесли ему уважение как внутри страны, так и за рубежом, в том числе среди геополитических оппонентов.

    По словам Путина: «Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов».

    Глава государства добавил, что в основе этого признания лежат преданность Лаврова России и готовность твердо защищать интересы страны в любых условиях. Путин также отметил многолетний и напряженный труд Лаврова на благо Отечества.

    На церемонии были вручены высшие государственные награды около 20 гражданам, включая военнослужащих, космонавтов, представителей культуры, медицины, промышленности и многодетных матерей. Мероприятие стало первой подобной церемонией в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Лавров также получил орден святого благоверного князя Александра Невского I степени за значительный вклад в укрепление церковно-государственных отношений.

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    22 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой проверить российского комика Александра Ревву на предмет законности получения гражданства.

    Бородин предложил проверить юмориста Александра Ревву на предмет законности получения российского гражданства, передает «Абзац». По его словам, вопросы вызывает не только сам факт выдачи паспорта, но и предполагаемая дружба комика с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также возможное наличие у Реввы второго паспорта.

    Бородин заявил: «Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За все время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет».

    Эксперт отметил, что, по его уверенности, у Реввы есть второе гражданство, а члены его семьи могут проживать за рубежом. По мнению Бородина, российские артисты должны поддерживать страну в непростое время, а получение паспорта не обязательно свидетельствует о лояльности. Он добавил, что сегодня будет подано официальное обращение с просьбой проверить Ревву на законность получения гражданства и наличие украинских документов.

    Кроме того, Бородин напомнил, что семья Реввы рассказывала о многолетнем отсутствии финансовой поддержки со стороны артиста, а также о том, что он не оказывал помощь Донбассу. По словам чиновника, все заработанные в России средства комик тратил на отдых за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Ревва получил российское гражданство согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Ревва родился в Донецке в 1974 году.

    Коментарии (23)
    22 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело
    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Волгограде на Мамаевом кургане внутри монумента «Родина – мать зовет!» найдено человеческое тело, сообщили источники в экстренных службах Волгоградской области.

    Тело принадлежит одному из туристов, уточнили собеседники РИА «Новости».

    Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили о проведении проверки по факту обнаружения тела. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

    В октябре 2023 года в Красноярском крае турист погиб, сорвавшись с 20-метровой скалы национального парка «Красноярские Столбы».

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    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС во время переговоров настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, которую предлагали лидеры Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. Некоторые европейские политики настаивали на том, чтобы будущие переговоры в Ватикане завершились именно «безусловным» перемирием, однако Трамп отверг такой сценарий, заявив: «Мне не нравится такой подход».

    По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине. Подробностей о реакции других участников переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Названо вознаграждение за мировой рекорд в первых допинговых играх

    За мировой рекорд в первых допинговых играх пообещали 1 млн долларов

    Названо вознаграждение за мировой рекорд в первых допинговых играх
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В 2026 году в Лас-Вегасе состоятся уникальные соревнования Enhanced Games, где участникам впервые официально позволят использовать препараты, повышающие производительность.

    Новая инициатива получила поддержку ряда влиятельных инвесторов, среди которых оказался Дональд Трамп – младший. Основатель проекта, предприниматель из Австралии Аарон Д’Суза, заявил, что устаревшая антидопинговая политика больше не отвечает вызовам времени, и назвал Enhanced Games «олимпийской моделью XXI века», передает НТВ.

    Соревнования пройдут с 21 по 24 мая в Лас-Вегасе и включат спринт, плавание и тяжелую атлетику. Призовые фонды составят 500 тыс. долларов за каждую дисциплину, а за установление мирового рекорда в беге на 100 м или заплыве на 50 м вольным стилем будет выплачен 1 млн долларов.

    В рекламных материалах организаторы подчеркнули: «Мы создаем новую категорию человеческого совершенства – мир, в котором препараты, повышающие производительность, используются безопасно, открыто и под наблюдением врача».

    Всемирное антидопинговое агентство WADA резко осудило эту инициативу, назвав ее безответственной и опасной для спортсменов. Руководитель Антидопингового агентства США охарактеризовал Enhanced Games как «опасное клоунское шоу, а не настоящий спорт».

    Ранее глава Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька призвал внести изменения во Всемирный антидопинговый кодекс.

    Коментарии (11)
    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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