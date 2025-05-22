Глава Минюста Франции для борьбы с наркоторговлей предложил запретить наличные

Tекст: Антон Антонов

Дарманен во время слушаний в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений заявил, что не раз указывал на такой шаг в ответ на вопросы о том, как «остановить наркоторговлю в криминальных кварталах».

«Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Дарманен уверен, что переход на виртуальные деньги затруднит наркодилерам возможность скрываться от финансового контроля.

По информации телеканала, французское общество сдержанно относится к предложению министра, хотя доля использующих наличные снижается. Согласно данным Банка Франции, в 2024 году впервые оплата картой обогнала наличные.

Сообщается, что карты используются в 62% случаев, а наличные – только в 14%. В то же время 60% опрошенных считают оплату наличными важной или очень важной. Французы связывают ценность наличных с анонимностью (40%), мгновенным расчетом (37%) и возможностью лучше контролировать расходы (31%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел единый лимит на наличные платежи в размере 10 тыс. евро. Многие страны ЕС уже установили собственные, более жесткие ограничения на использование наличных денег.

В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег. Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы об отказе от наличных денег в России, указав, что такие платежи останутся востребованы еще долго.