Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Spiegel сообщил о немецком гражданстве убитого в США израильского дипломата
Spiegel сообщил о немецком гражданстве убитого в Вашингтоне израильского дипломата
Установлено, что один из израильских дипломатов, погибших при стрельбе у еврейского музея в Вашингтоне, также имел гражданство Германии.
Один из убитых в Вашингтоне израильских дипломатов, Ярон Лищинский, также был гражданином Германии, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Издание отмечает, что Лищинский имел немецкий паспорт и, вероятно, был уроженцем Франконии. В своем профиле в LinkedIn дипломат указывал, что называет домом как Иерусалим, так и Нюрнберг, а в возрасте 16 лет эмигрировал в Израиль и свободно говорил по-немецки.
Ранее Associated Press сообщало, что у Столичного еврейского музея в Вашингтоне были застрелены двое сотрудников посольства Израиля. По словам шефа полиции города Памелы Смит, погибшими оказались мужчина и женщина, которых застрелил 30-летний подозреваемый при выходе с мероприятия; стрелявший был задержан.
Смит заявила, что при задержании мужчина выкрикивал лозунг: «Свободу Палестине!»
Телеканал CBS указывал, что еще несколько дипломатов получили ранения, а инцидент произошел вечером в среду около 21.15 по местному времени.
Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал произошедшее как «трусливое, антисемитское насилие» и пообещал наказать виновных.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал имена погибших – Ярон Лищинский и Сара Мильгрим. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность всех зарубежных дипмиссий страны, назвав убийство результатом подстрекательств против Израиля и проявлением антисемитизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.
Израиль усилил контакты с американскими властями после данного инцидента.
Президент США Дональд Трамп связал убийство израильских дипломатов с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.