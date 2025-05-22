Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Мерц осудил убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне
Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами у еврейского музея
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал убийство двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне проявлением антисемитизма.
Мерц осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, сообщается в публикации на его странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он написал: «Я потрясен новостью об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Наши мысли с их семьями. На данном этапе мы должны исходить из антисемитского мотива. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.
Израиль усилил контакты с американскими властями после инцидента.
Президент США Дональд Трамп объяснил убийство двух сотрудников посольства Израиля проявлением антисемитизма.