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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

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    22 мая 2025, 12:40 • Новости дня

    Мерц осудил убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне

    Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами у еврейского музея

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал убийство двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне проявлением антисемитизма.

    Мерц осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, сообщается в публикации на его странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он написал: «Я потрясен новостью об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Наши мысли с их семьями. На данном этапе мы должны исходить из антисемитского мотива. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Израиль усилил контакты с американскими властями после инцидента.

    Президент США Дональд Трамп объяснил убийство двух сотрудников посольства Израиля проявлением антисемитизма.

    20 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о включении в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера из-за «гибридных действий в пользу России».

    Липп и Репер попали в отдельный список антироссийских санкций, передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    При этом эти рестрикции приняты одновременно с 17-м пакетом санкций против России.

    Напомним, Совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

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    22 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.

    Дональд Трамп прокомментировал убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне в соцести Truth Social.

    Президент США назвал произошедшее проявлением антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших.

    «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, основаны на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависть и радикализм не имеют места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное может происходить! Да благословит вас Бог!» – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что подобные преступления недопустимы и должны быть пресечены.

    Ранее Израиль усилил контакты с американскими властями после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата.

    Напомним, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Полиция Вашингтона задержала 30-летнего мужчину, который во время задержания выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    20 мая 2025, 20:39 • Новости дня
    Спортсменов Израиля потребовали отстранить от международных турниров наравне с россиянами

    Группа стран ЕС потребовала отстранить израильских спортсменов от международных турниров

    Спортсменов Израиля потребовали отстранить от международных турниров наравне с россиянами
    @ REUTERS/Mick Tsikas

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд государств ЕС выступил с инициативой запретить израильским спортсменам участие в международных соревнованиях по аналогии с российскими и белорусскими атлетами, сообщает израильский портал Ynet.

    Группа стран Евросоюза намерена потребовать от международных спортивных федераций исключения израильских спортсменов и сборных из участия в мировых турнирах. Среди этих государств названы Испания, Бельгия и скандинавские страны, передает ТАСС.

    Портал уточняет, что инициатива связана с последними событиями на Ближнем Востоке и по аналогии с уже действующими мерами против российских и белорусских спортсменов.

    Согласно данным Ynet, соответствующее предложение будет озвучено в Еврокомиссии и Европарламенте. Как уточняет «Спорт-экспресс», европейские страны настаивают на распространении санкций на представителей Израиля на всех международных спортивных аренах.

    Ранее израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Израиль обвинили в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    21 мая 2025, 11:21 • Новости дня
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    США разрабатывают новый пакет санкций против России, сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире телеканала ZDF, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Он отметил: несмотря на слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет вводить новые ограничения, в Сенате США уже подготовлен крупный санкционный законопроект, который получил широкую поддержку.

    «В американском Сенате есть большой пакет санкций, законопроект об этом. Его поддержали уже почти 80 коллег в Сенате», – заявил Вадефуль. Он отметил, что обсуждение идет не только с представителями администрации США, но и с конгрессменами, включая соавтора законопроекта Линдси Грэма и госсекретаря Марко Рубио.

    Министр подчеркнул, что Америка также готова ввести новые меры против России, и выразил уверенность, что пакет санкций будет передан на обсуждение Конгресса. По его словам, сейчас важно сохранять стратегическое терпение и тесно координировать действия союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США, особенно в контексте ситуации на Украине.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета санкций против России.

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    20 мая 2025, 00:53 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Британию, Канаду и Францию в провокации терактов

    Нетаньяху заявил о риске новых нападений из-за позиции Лондона, Оттавы и Парижа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные шаги станут «огромной наградой за геноцидное нападение на Израиль 7 октября 2023 года» и приведут к новым террористическим атакам против еврейского государства.

    Нетаньяху отметил, что требование остановить оборонительную войну Израиля и создание палестинского государства поощряют терроризм. Он подчеркнул: «Лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства».

    Премьер напомнил, что война началась 7 октября прошлого года после нападения палестинских боевиков на южные поселения Израиля, при котором погибли 1200 человек и были взяты в плен более 250 заложников. Нетаньяху заявил, что Израиль примет видение президента Трампа и призывает европейских лидеров последовать этому примеру. Он добавил, что война может закончиться, если заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие и будет изгнан, а сектор Газа демилитаризован.

    По информации РИА Новости, Британия, Франция и Канада предупредили Израиль о возможных адресных санкциях в случае продолжения военного наступления и ограничений на поставку гуманитарной помощи. Эти страны заявили о готовности признать палестинское государство и выступили против расширения еврейских поселений на Западном берегу.

    Израильская армия в последние выходные развернула крупномасштабные наземные операции в Газе в рамках борьбы с движением ХАМАС. Боевые действия сопровождаются переговорами в Катаре, где обсуждаются условия перемирия и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.

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    20 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    ЕС по запросу Нидерландов пересмотрит соглашение об ассоциации с Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз начал проверку выполнения Израилем условий ассоциации, сославшись на опасения по поводу блокировки гуманитарной помощи в секторе Газа.

    Европейский союз инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации, передает ТАСС.

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что эту инициативу на заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил он сам. Соглашение предоставляет Израилю привилегии при торговле с ЕС и доступ к различным европейским программам финансирования.

    По словам министра, Нидерланды оценивают действия Израиля в секторе Газа, включая блокирование гуманитарных поставок, как противоречащие статье 2 соглашения. Данный пункт обязывает стороны соблюдать права человека и придерживаться демократических принципов. «Это очень важный и сильный сигнал», – заявил Вельдкамп. До окончания расследования Нидерланды откажутся поддерживать пролонгацию действующего плана сотрудничества между ЕС и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвинили в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.


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    22 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Германия усилит танковую бригаду Panzer Brigade 45 в Литве для укрепления восточного фланга НАТО, передает Bloomberg. Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения подразделения в Вильнюсе в четверг.

    Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будут размещены до 5 тыс. немецких военнослужащих. Это станет первым в истории ФРГ случаем постоянного развертывания танковой бригады за рубежом после 1945 года. В данный момент в стране находятся около 400 немецких солдат, их число планируется увеличить до 500 к концу текущего года.

    В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве перейдут под управление Panzer Brigade 45. К этому моменту их число возрастет до 1,8 тыс. человек, а к лету 2026 года – до 2 тысяч. Для полного завершения развертывания потребуется расширение инфраструктуры и размещение еще трех тысяч военных.

    Литва увеличивает военные расходы до 5,25% ВВП. На строительство военных объектов для немецких войск выделено около одного миллиарда евро. Германия также приняла закон о повышении зарплат и улучшении условий для военных, чтобы упростить набор новых солдат для службы за рубежом.

    Немецкая компания Rheinmetall подписала соглашение с литовским правительством о строительстве завода по производству боеприпасов, который будет выпускать десятки тысяч снарядов ежегодно и создавать не менее 150 рабочих мест. Rheinmetall также ведет переговоры с Латвией об открытии производственных мощностей на ее территории.

    Ранее Мерц подтвердил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.

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    20 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Стало известно о резком росте числа политпреступлений в Германии

    Стало известно о резком росте числа политпреступлений в Германии в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранители Германии зафиксировали в 2024 году самый значительный скачок политически мотивированных преступлений за всю современную историю страны, достигший 84 тыс. случаев.

    По информации газеты Bild, ссылающейся на отчет министерства внутренних дел и Федерального ведомства уголовной полиции, в 2024 году в Германии зарегистрировали свыше 84 тысяч политически мотивированных преступлений, что на 40% превышает показатели предыдущего года. Это максимальный уровень за всю современную историю ФРГ. Число насильственных преступлений с политическим мотивом выросло на 15%, однако точные данные не приводятся, сообщает ТАСС.

    Министр внутренних дел Александер Добриндт на презентации годового отчета назвал такой рост «неприемлемым» и подчеркнул особую тревогу в связи с увеличением числа антисемитских преступлений. Он заявил: «Беспрецедентный рост числа политически мотивированных преступлений – это внушающее тревогу развитие событий, с которым мы должны бороться со всей последовательностью и решимостью. Особенно неприемлемо большое число антисемитских преступлений».

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх считает, что эти данные отражают усиливающуюся поляризацию общества и риски, связанные с политическими движениями как внутри страны, так и за ее пределами. Наиболее заметный рост преступлений отмечен среди сторонников правых идеологий – почти 43 тысячи случаев, что составляет прирост на 48%. Число преступлений среди сторонников праворадикальных идей выросло на 17%. Ведомство планирует пересмотреть стратегию борьбы с такими правонарушениями и установить новые приоритеты.

    Напомним, доход нелегальных криптовалютных онлайн-казино за прошлый год вырос впятеро за три года и составил 81,4 млрд долларов, а депозиты клиентов в них в десять раз превышают показатели легальных площадок, сообщила газета Financial Times (FT).

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    20 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за тупика в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильская делегация уезжает из Дохи после отказа ХАМАС принимать американский план по освобождению заложников и прекращению огня.

    Израиль принял решение отозвать свою делегацию из Дохи на фоне сложившегося тупика в переговорах с ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, причиной стал отказ палестинской стороны согласиться с планом спецпосланника США Стива Уиткоффа по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

    В сообщении говорится: «Израиль согласен на американское предложение о возвращении похищенных на основе плана Уиткоффа. Это предложение было недавно передано ХАМАС через посредников, но пока оно продолжает придерживаться политики отказа. После недели напряженных контактов в Дохе старшая переговорная группа вернется в Израиль для консультаций».

    Несмотря на это, в Катаре останется израильская рабочая группа для поддержания контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.

    При этом накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

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    19 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Axios: Вэнс отменил визит в Израиль из-за широкомасштабных действий ЦАХАЛ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль на фоне усиления военной активности в секторе Газа, официально сославшись на логистические причины, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, ссылаясь на американские источники, Вэнс принял решение отказаться от поездки после того, как вооруженные силы Израиля объявили о расширении операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, передает ТАСС.

    Американский политик посчитал, что его присутствие в Израиле может быть воспринято как поддержка действий еврейского государства в палестинском анклаве, тогда как Вашингтон выступает за прекращение огня. Официально израильской стороне сообщили, что визит отменяется по «логистическим» причинам.

    Вэнс намеревался посетить Израиль после поездки в Рим на интронизацию папы римского Льва XIV. Переговоры по организации визита велись в течение выходных, однако именно в воскресенье стало известно о расширении военной операции Израиля в Газе.

    Ранее израильские военные предупредили жителей нескольких районов Газы о необходимости срочной эвакуации из-за запланированного удара по позициям террористов.

    Накануне Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений.

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    21 мая 2025, 22:18 • Новости дня
    Мерц подтвердил планы увеличения военных расходов Германии до 5% ВВП

    Tекст: Антон Антонов

    Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Мы находимся на пути к тому, чтобы взять на себя обязательство выделить 3,5% ВВП на военные закупки», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Он подчеркнул, что страна намерена выполнить требования НАТО по финансированию обороны. Кроме того, Германия планирует выделить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры, которая «имеет военную значимость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.

    Bild пишет, что это заявление оказалось неожиданным для Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД. По версии издания, слова Вадефуля привели в ужас его коллег по правительству, а Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить кризисную дипломатию для урегулирования ситуации внутри правящей коалиции.

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    20 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Немецкий фондовый индекс DAX впервые превысил отметку 24 тыс. пунктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На торгах во вторник немецкий индекс DAX установил абсолютный исторический рекорд, кратковременно превысив уровень в 24 тыс. пунктов.

    Немецкий фондовый индекс DAX во вторник утром обновил абсолютный максимум, впервые пробив психологическую отметку в 24 000 пунктов, передает РИА «Новости».

    По данным торгов, к 10.06 мск значение DAX составляло 23 тыс. 954,13 пункта, однако минутами ранее индекс достиг рекордного уровня – 24 тыс. 7,83 пункта.

    Рост отмечался и на других ведущих европейских биржах. Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,28% и составил 8 тыс. 723,68 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,12%, достигнув 7 тыс. 892,97 пункта.

    В апреле стоимость акций Rheinmetall на Франкфуртской бирже снизилась на 27% из-за введения торговых пошлин США, что стало крупнейшим падением с 1990 года.

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    21 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Израильские военные обстреляли международную делегацию в лагере Дженин

    Tекст: Ольга Иванова

    В лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан была обстреляна международная делегация с участием дипломатов, прибывших из нескольких стран.

    Израильские военные открыли огонь по группе иностранцев, сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», передает ТАСС. Группа находилась в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

    В составе делегации были представители дипломатических миссий ряда европейских и арабских государств. Как уточняет телеканал, точные обстоятельства произошедшего и возможные последствия атаки на данный момент выясняются. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС. Турецкий министр иностранных дел Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросам освобождения заложников.

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    21 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху признал Иран серьезной угрозой для Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что Иран по-прежнему представляет серьезную угрозу для еврейского государства.

    Он подчеркнул, что действия Израиля по противодействию иранской угрозе постоянно координируются с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    Нетаньяху выразил надежду на то, что Вашингтон сможет достичь соглашения, не позволяющего Ирану получить ядерное оружие и обогащать уран. По его словам, в случае заключения такого соглашения Израиль будет рад.

    Ранее Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    19 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Армия Израиля предупредила о «беспрецедентной атаке» на три района сектора Газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные предупредили жителей нескольких районов Газы о необходимости срочной эвакуации из-за запланированного удара по позициям террористов, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

    Армия Израиля через своего представителя Авихая Адраи настоятельно рекомендовала жителям районов Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан в секторе Газа немедленно покинуть свои дома. В заявлении сказано: «К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах», передает РИА «Новости».

    По словам Адраи, район Хан-Юнис объявлен зоной «опасных боевых действий». В сообщении армии отмечено, что «террористические организации навлекли на вас беду – ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь». Операция будет направлена на ликвидацию боевых возможностей вооруженных группировок в указанных районах.

    Накануне Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений.

    Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.

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    Почему запасов нефти в России хватит только на 26 лет

    Рентабельных запасов нефти России хватит на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов. Однако паниковать еще рано. Это не означает, что менее чем через треть века в России не останется ни одной капли нефти, бюджет лишится трети своих доходов, а российский транспорт станет зависим от импортного бензина. Что же означает эта оценка запасов нефти, и как Россия может ее поднять? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

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    Гейский порноскандал показал накал русофобии в Швеции

    В Швеции разворачивается история, начинавшаяся как клоунада, а закончившаяся трагедией. Один высокопоставленный чиновник лишился работы из-за порноскандала, второй покончил с собой. Казалось бы, при чем здесь работа российских спецслужб? Но шведы такую связь обнаружили. Каким образом и о чем вообще идет речь? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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