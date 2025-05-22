Мерц осудил убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне

Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами у еврейского музея

Tекст: Елизавета Шишкова

Мерц осудил убийство двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, сообщается в публикации на его странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он написал: «Я потрясен новостью об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Наши мысли с их семьями. На данном этапе мы должны исходить из антисемитского мотива. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после стрельбы возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

Израиль усилил контакты с американскими властями после инцидента.

Президент США Дональд Трамп объяснил убийство двух сотрудников посольства Израиля проявлением антисемитизма.