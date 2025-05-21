Эксперты: Реконструкция «Дело Победы» поможет школьникам прочувствовать атмосферу военных лет

В Москве открылась историческая реконструкция «Дело Победы»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Историческая реконструкция «Дело Победы» актуальна не только из-за 80-й годовщины Победы, но и в контексте СВО. Экспозиция показывает преемственность поколений в деле противостояния врагу и является вкладом в борьбу за сохранение исторической правды. Посетители, в том числе иностранцы, увидят, кто сыграл решающую роль в победе над Третьим рейхом», – пояснил Михаил Фомин, замдиректора издательства «Наука».

Собеседник также указал на роль деятелей науки в победе над противником. Фомин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны немало ученых ушли на фронт, но были и те, кто продолжал свою работу, создавая новинки танкостроения и авиапромышленности. «Этот факт оказал значительное влияние на приращение мощи нашей армии и во многом стал одним из залогов победы», – продолжил он.

Кроме того, в годы войны в СССР «окольными путями» доставлялись немецкие научные журналы с целью изучения промышленных наработок противника. Анализом полученной информации также занимались ученые: «Любопытно, но похожее технологическое соревнование происходит и сейчас».

«В целом, экспозиция выполняет просветительскую функцию: молодые посетители будут вдохновляться подвигами военных, медиков, академиков, артистов. Это способствует патриотическому воспитанию молодежи и поможет школьникам определиться с выбором профессии», – заметил собеседник.

«Экспозиция показывает, что и в 1941 году, и сейчас каждый житель нашей страны – от школьника до пенсионера – может содействовать общей победе. Даже маленький вклад важен для фронта», - добавила Анна Полежаева, директор ФГБУ «Дом народов России».

По ее словам, в ближайшие три дня выставку посетят более тысячи школьников. «Через интерактивные форматы реконструкции они смогут прочувствовать атмосферу военных лет и в полной мере прикоснутся к истории», – заключила спикер.

В среду в Доме народов России в Москве открылась историческая реконструкция «Дело Победы». Ее лозунг: «Каждое слово должно бить по врагу». Почти с порога гостей встречает стенд «Окна ТАСС» – самые известные агитационные плакаты, выпускаемые в годы Великой Отечественной войны, призванные поднять боевой дух советских солдат.

Формат выставки предусматривает участие в ее работе самих зрителей, которые могут с помощью специалиста поставить оттиски на пропуска, выдаваемые во время войны жителям Москвы, или порезать черный хлеб в тех порциях, как он нормировался в блокадном Ленинграде.

Информационная стойка издательства «Наука» рассказывает о создателе легендарной брони для советских самолетов Георгии Акимове. Считается, что эта технология изменила ход войны в небе. Кроме того, организаторы воссоздали деятельность кукольного театра военного времени. Посетители могут увидеть тематическую атрибутику и сценки с участием актеров в иммерсивном формате. Выездные театры выступали с антифашистскими программами в госпиталях, агитпунктах, частях действующей армии.

В рамках выставки будут проведены различные мастер классы, открытые кинопоказы, конференции, презентации книг, а также открыты цифровые и печатные выставки, фотозоны и арт-объекты.