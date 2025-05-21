Минюст решил приготовить новые запреты для неплательщиков алиментов

Tекст: Алексей Дегтярев

Злостные неплательщики алиментов могут столкнуться с запретом на регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, транспортных средств и самоходных машин, сказал первый замглавы Минюста Евгений Забарчук, передает ТАСС.

Кроме того, предлагается запретить им постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, запретить государственную регистрацию транспортных средств, запретить открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций.

Кроме этого, обсуждается ограничение доступа злостных алиментщиков к государственным интернет-сервисам, включая портал «Госуслуги», и возможность запрета поступления на государственную и муниципальную службу. Также предлагается запретить таким должникам брать кредиты и займы, кроме целевых кредитов на погашение алиментной задолженности.

Новые ограничения будут распространяться на граждан, попавших в специальный реестр, который начнет действовать с 25 мая.

Ранее Минюст объявил, что общедоступный перечень злостных неплательщиков алиментов начнет работу в 2025 году.