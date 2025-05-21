Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Минюст решил приготовить новые запреты для неплательщиков алиментов
В России предлагается лишить злостных неплательщиков алиментов права открывать счета и регистрировать имущество, а также ограничить им доступ к госуслугам и госслужбе, такие предложение приготовили в Минюсте.
Злостные неплательщики алиментов могут столкнуться с запретом на регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, транспортных средств и самоходных машин, сказал первый замглавы Минюста Евгений Забарчук, передает ТАСС.
Кроме того, предлагается запретить им постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, запретить государственную регистрацию транспортных средств, запретить открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций.
Кроме этого, обсуждается ограничение доступа злостных алиментщиков к государственным интернет-сервисам, включая портал «Госуслуги», и возможность запрета поступления на государственную и муниципальную службу. Также предлагается запретить таким должникам брать кредиты и займы, кроме целевых кредитов на погашение алиментной задолженности.
Новые ограничения будут распространяться на граждан, попавших в специальный реестр, который начнет действовать с 25 мая.
Ранее Минюст объявил, что общедоступный перечень злостных неплательщиков алиментов начнет работу в 2025 году.