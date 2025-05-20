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    Экономика США официально потеряла величие
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    Набиуллина назвала три основы макроэкономической стабильности России
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    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах
    Лавров: Россия защитит православных на Украине
    ЕС начал подготовку нового пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира»
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу
    Вологодскую чиновницу уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    Мнения
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

    5 комментариев
    20 мая 2025, 12:45 • Новости дня

    Глава РФПИ заявил о попытках Запада сорвать диалог России и США

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о давлении Запада на диалог Россия и США

    Глава РФПИ заявил о попытках Запада сорвать диалог России и США
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные политики и СМИ активно пытаются помешать конструктивному общению между Россией и США, особенно на фоне ситуации на Украине, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram-канале написал, что Западные политики и медиа прилагают огромные усилия для срыва конструктивного диалога между Россией и США.

    Он отметил, что общение двух президентов сейчас критически важно для того, чтобы в США смогли понять причины, суть и возможные пути разрешения конфликта на Украине.

    Дмитриев подчеркнул, что диалог Путина и Трампа вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа.

    Кроме того, Дмитриев сообщил, что стороны продолжат совместную работу по взаимовыгодным экономическим и инвестиционным проектам между Россией и США.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного разговора с российским лидером.

    Страны ЕС приняли решение ужесточить антироссийские санкции после беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, так как Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (9)
    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США

    Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США

    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.

    Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече лидеров России и США сейчас не ведутся.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не готовится, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности организации переговоров между двумя лидерами. «Нет, сейчас не готовится», – сообщил Песков, комментируя потенциальную встречу Путина и Трампа.

    Ранее в Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17:00 по московскому времени.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что этот разговор поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    20 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    Bloomberg: Европейские лидеры разочарованы отказом Трампа от угроз в адрес Путина
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры между Россией и Украиной по прекращению огня могут начаться без участия США, поскольку президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным отказался от угроз новых санкций и четких сроков, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, ранее Трамп призвал к тридцатидневному прекращению огня на Украине и пригрозил ввести новые санкции против России. Однако после двухчасового телефонного разговора с российским лидером он объявил, что Киев и Москва начнут немедленные переговоры, причем участие США не обязательно.

    Во время беседы не звучало новых угроз санкций и не было обсуждения конкретных временных рамок. Европейские лидеры выразили разочарование позицией Вашингтона, опасаясь, что США отходят от активной роли в процессе урегулирования конфликта.

    По словам анонимного европейского чиновника, Трамп дал понять нежелание усиливать санкционный режим и фактически дистанцировался от собственных инициатив по прекращению огня. Другой представитель отметил, что Киев и европейские столицы не поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией без активного участия США.

    Директор программы Geostrategy North фонда German Marshall Кристин Берзина заявила: «Сегодня кажется, что мы возвращаемся к значительно более долгосрочному сценарию, при котором Путин выигрывает для себя и армии дополнительное время». Она также подчеркнула, что вероятность скорого прекращения огня и урегулирования конфликта уменьшилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина приятным джентльменом после телефонного разговора. Трамп анонсировал изменения по ситуации на Украине после беседы с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    19 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжается

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продолжаются, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом.

    Газета ссылается на заявление Белого дома, который подтвердил факт продолжающейся беседы. «Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Других подробностей о содержании разговора или его возможной продолжительности не приводится.

    Ранее президенты России и США начали телефонную беседу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.

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    19 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп пообещал ЕС «немедленный старт» переговоров России и Украины

    Трамп сообщил лидерам ЕС о «немедленном» начале переговоров Москвы и Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом.

    «Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, он сообщил об этом лидерам стран ЕС и главе киевского режима, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что сразу после беседы с Путиным он связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    В понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой глава российского государства говорил из Сочи.

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    20 мая 2025, 02:27 • Новости дня
    В Мариуполе найдены новые тайники с оружием боевиков

    Мэр сообщил о выявлении схронов украинских боевиков в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе по-прежнему выявляют схроны с оружием и боеприпасами, оставленные украинскими боевиками, несмотря на прошедшие с освобождения три года.

    О сохранении угрозы, связанной с тайниками с оружием, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун, передает РИА «Новости».

    По его словам, военные действия не ведутся вблизи города, а силовые структуры обеспечивают высокий уровень безопасности.

    «До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем – на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все», – заявил Моргун.

    Мариуполь находится на юге ДНР на побережье Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. Власти подчеркивают, что продолжающаяся работа силовых структур помогает поддерживать стабильность и безопасность жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рыбка рассказал, что современную западную технику при обороне Мариуполя получили только бойцы «Азова» и отдельные пехотные части, а морпехи продолжали использовать советские машины.

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    20 мая 2025, 02:16 • Новости дня
    СМИ сообщили о почти 5 млн выплате семье Эшли Бэббит

    США решили выплатить семье Эшли Бэббит компенсацию за гибель в Капитолии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти согласились выплатить родственникам погибшей при штурме Капитолия Эшли Бэббит почти 5 млн долларов в качестве компенсации.

    Как передает ТАСС, администрация США выплатит почти 5 млн долларов семье ветерана ВВС Эшли Бэббит, убитой полицией во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Газета The Washington Post отмечает, что средства пойдут на урегулирование иска, поданного родственниками Бэббит в начале 2024 года, в котором они требовали 30 млн долларов.

    По данным источников издания, около трети полученной суммы будет направлено на оплату услуг адвокатов. Эшли Бэббит была смертельно ранена при попытке пройти в вестибюль палаты представителей, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов.

    Во время событий 6 января 2021 года полиция застрелила Бэббит, а также были зафиксированы еще несколько смертей по медицинским причинам. Позже сотрудник полиции также скончался после столкновений. Трамп летом 2021 года заявлял: «Полиция Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов», считая убийство Бэббит неоправданным. В августе 2021 года полиция Капитолия оправдала действия полицейского, застрелившего ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия.

    Первые осужденные участники штурма, братья Эндрю и Мэттью Валентин, вышли на свободу после указа президента США Дональда Трампа о помиловании 1,5 тыс. человек. В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого также помиловал Дональд Трамп после штурма Капитолия.

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    19 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня Путиным и Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали сроки возможного прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали конкретные сроки возможного прекращения огня на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, тема временных рамок по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Хотя американский президент выразил заинтересованность в скорейшем достижении каких-либо договоренностей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

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