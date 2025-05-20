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    Экономика США официально потеряла величие
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    ВЦИОМ узнал отношение россиян к новой антиалкогольной кампании
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу
    Вологодскую чиновницу уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

    5 комментариев
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    20 мая 2025, 11:12 • Новости дня

    В Мариуполе подготовили «Азовэлектросталь» для запуска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мариупольское предприятие «Азовэлектросталь» подготовлено к эксплуатации, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Мариуполя Олег Моргун.

    «Если брать Ильичевский район, у нас там «Азовэлектросталь», электроплавильная печь стоит. Он небольшой, но он готов. Нет электричества. Сейчас Запорожье тянет 330 кВт, и в этом году планируют едва ли не подключение», – сказал Моргун ТАСС.

    Он пояснил, что в планах есть частичный запуск завода «Алмаз» и комбината имени Ильича. Последний в ходе боевых действий сильно не пострадал, но для его старта нужны инвесторы.

    Инвестиции предполагают создание 12 тыс. рабочих мест. Также в городе строится электроплавильный завод.

    В октябре 2024 года сообщалось, что власти ДНР планируют передать «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» в управление Ростеху для восстановления производственной деятельности.

    20 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за Беловоды подразделения ВСУ, включая 67-ю и 21-ю механизированные бригады, понесли значительные потери, а часть бойцов бесследно исчезла.

    Несколько подразделений Вооружённых сил Украины, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП».

    На фоне больших потерь командир 67-й бригады Александр Поляев был отправлен в отставку, а новым руководителем назначили сына бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Бригаду пытались усилить подразделениями 21-й ОМБр, однако часть солдат отказалась выполнять приказы по выдвижению в район Беловод, после чего их отправили на другое опасное направление. Сводные роты 21-й бригады, состоявшие из мобилизованных, были уничтожены в течение нескольких дней.

    После этого на помощь были переброшены элитные подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка, однако рота этого полка пропала без вести. В результате 67-ю ОМБр доукомплектовали военнослужащими 41-й и 110-й механизированных бригад.

    По информации источника, ВСУ несут потери и в соседней Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского отряда, но их уничтожила российская артиллерия и операторы БПЛА. В мае в районе Беловодов также пропала без вести рота элитной 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию для 202 населенных пунктов региона. Командиры ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию.

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    20 мая 2025, 00:38 • Новости дня
    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине

    Трамп выразил уверенность в будущих переменах по украинскому урегулированию

    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент после телефонного контакта с российским лидером подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на Украине.

    После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о своей уверенности в предстоящих заметных изменениях по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, «что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю». Такое заявление он сделал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о содержании беседы с Владимиром Путиным.

    Трамп также обозначил, что если существенного прогресса на Украине достигнуто не будет, Соединенные Штаты передадут ведущую роль в урегулировании европейским странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между Россией и США при условии окончания конфликта на Украине.

    Президенты России и США в телефонном разговоре рассмотрели возможность нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны. В ходе разговора они также обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    19 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
    Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
    @ David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава испанского правительства уверен, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе на фоне действующих решений о дисквалификации.

    Глава испанского правительства Педро Санчес выразил мнение о недопустимости двойных стандартов в культуре, передает ТАСС.

    Он отметил, что после начала спецоперации на Украине Россию попросили отказаться от международных состязаний, поэтому Израиль также не должен был участвовать в «Евровидении-2025». Санчес заявил: «Потому что мы не можем допустить двойных стандартов, даже в культуре».

    Победу в этом году одержал австрийский исполнитель Йоханнес Питч (JJ). Решением Европейского вещательного союза Россия с 2022 года отстранена от конкурса, однако в 2025 году в Москве пройдет возрожденное «Интервидение».

    Среди стран ЕС Испания занимает жесткую позицию в отношении Израиля на фоне обострения ближневосточного конфликта. Санчес 17 мая объявил о намерении Мадрида предложить Международному суду ООН рассмотреть вопрос о доступе гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие участники «Евровидения» потребовали от организаторов конкурса отстранить Израиль от участия. Организаторы конкурса в Базеле запретили артистам использовать флаг Евросоюза на сцене, разрешив демонстрировать его только зрителям.

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    19 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран

    Путин подписал указ о мониторинге вреда России со стороны зарубежных государств

    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России вводится государственный мониторинг ущерба, который стране наносят зарубежные государства, организации и их представители, а вести эти данные поручено органам прокуратуры.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, который причиняется России зарубежными государствами, иностранными организациями, а также гражданами, действующими в их интересах, передает ТАСС.

    Генеральной прокуратуре поручено в течение одного месяца утвердить порядок ведения мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений о причиненном вреде и определить состав необходимых данных.

    Документ был официально опубликован на портале правовой информации.

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    19 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Финские таможенники попросили открыть границы с Россией
    Финские таможенники попросили открыть границы с Россией
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финская таможенная служба заявила о дополнительных расходах из-за почти двухлетнего закрытия границы с Россией, ряд представителей ведомства высказался в пользу открытия границы.

    Глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил о необходимости принять долгосрочное решение относительно статуса границы с Россией, передает «Фонтанка» со ссылкой на Yle.

    Ситуация затянулась, а постоянные командировки сотрудников тяжело сказываются на их моральном состоянии.

    Из-за закрытия границы финская таможня ежемесячно несет дополнительные расходы более чем на 500 тыс. евро. Около 150-200 тыс. евро уходит на перевод персонала с восточных пограничных пунктов в другие части страны и выплаты командировочных. Многие сотрудники уже почти два года вынуждены работать в разъездах или удаленно.

    Главный представитель Профсоюза таможенников Яри Ниеминен заявил, что правительству Финляндии следует рассмотреть открытие одного из пунктов пропуска на восточной границе для эксперимента. Он отметил, что российское грузовое железнодорожное сообщение продолжало работать все это время.

    Ранее СМИ сообщали, что энергетические компании из Финляндии хотят реализовать проект установки вдоль всей границы с Россией ветряных электростанций с радарами, чтобы финские военные могли собирать данные на границе.

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    19 мая 2025, 12:52 • Новости дня
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в Запорожской области задержали 14-летнюю девочку-подростка по подозрению в убийстве другой семилетней девочки, нападавшая созналась сразу в нескольких убийствах, сообщил Следственный комитет России.

    Подозреваемая проживает в Бердянске, согласно версии следствия, она пригласила свою жертву прогуляться в сторону лесополосы 16 мая, в ходе прогулки она несколько раз ударила девочку молотком по голове, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Пострадавшая умерла на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

    На допросе задержанная заявила еще о нескольких жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Криминалисты проводят работу по поиску иных потерпевших. Назначены несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

    Ранее в мае в Перми 16-летний подросток напал с ножом на своих родственников в квартире, его подозревают в убийстве своего дяди и бабушки.

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    19 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался с личного поздравления российского лидера по случаю рождения у президента США 11-го внука, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, российский президент также пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что личный жест внимания к рождению внука Трампа со стороны Путина стал началом диалога между лидерами.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры обеих стран в ходе телефонной беседы затронули тему обмена граждан, находящихся в заключении. Ушаков заявил: «Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», передает ТАСС.

    Кроме того, во время разговора Путина и Трампа значительное внимание было уделено ситуации на Украине, где обсуждались многочисленные детали и нюансы.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (4)
    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    19 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского
    Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Искусственный интеллект использовался при расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлен Татарский), заявил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    «Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на [писателя] Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.

    В апреле 2023 года при взрыве в кафе Петербурга погиб военкор Владлен Татарский, пострадали более 40 человек. По его делу уже осудили Дарью Трепову, ее также внесли в реестр террористов.

    ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.

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    19 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова на День музеев

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова
    @ Синдеев Владимир/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день музеев жители Киева массово посетили дом-музей Михаила Булгакова, несмотря на давление украинских властей.

    В пресс-службе музея Булгакова сообщили о многочасовой очереди из желающих посетить экспозицию в честь Международного дня музеев. Фото длинной очереди были опубликованы на странице музея в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    В апреле петиция о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве набрала на сайте горсовета необходимые для ее рассмотрения властями 6 тыс. голосов. В петиции содержится призыв переименовать одноименный киевский Литературно-мемориальный музей, а также демонтировать памятник писателю, мемориальную доску на доме № 13 на Андреевском спуске.

    Ранее в Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.

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