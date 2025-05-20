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Чиновницу в Вологодской области уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
В Вологодской области Юлия Шевцова покинула пост главы Нюксенского округа после скандального видео, где ее дочь угрожала отправить собеседника в зону СВО, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку из-за видео с угрозами отправить на спецоперацию на Украине, записанными ее дочерью, сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.
В ролике 19-летняя девушка заявила: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Позднее Шевцова принесла извинения за поступок дочери и рассказала, что провела с ней серьезный разговор.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил решение об увольнении ценностной несовместимостью этой ситуации с принципами работы регионального правительства.
Филимонов также отметил, что считает участие в спецоперации честью и привилегией, а не наказанием. Он предложил Шевцовой направить дочь на курсы медицинских сестер и на стажировку волонтером в военный госпиталь. Кандидатом на пост главы муниципалитета, по его словам, с большой вероятностью станет участник СВО или ветеран боевых действий.
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