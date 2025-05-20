Путин осмотрел экспозиции в музыкальной школе центра «Сириус»

Путин посетил выставку, посвященную инструментам и биоразнообразию в «Сириусе»

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». Ему представили духовые музыкальные инструменты лучших мастеров и экспозицию, посвященную сохранению биоразнообразия в России. На стенах школы размещена информация о новом кампусе.

Экскурсию для президента провела руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она рассказала главе государства о концепции интеграции начального и музыкального образования на примере класса для первоклассников, поступивших на фортепиано. «Такая настоящая музыкальная школа. Как при консерваториях», – отметил Путин.

Корпус Средней специальной музыкальной школы «Сириус» расположен на первой береговой линии и занимает площадь 11,37 тыс. квадратных метров. Здание оснащено просторным холлом с большой лестницей и рассчитано на устойчивость к 9-балльному землетрясению. В школе функционирует большой концертный зал на 300 мест и малый камерный зал для репетиций.

Всего в школе оборудовано более 60 классов, гримерные, фонотека и студия звукозаписи. Одновременно обучаться здесь могут до 250 молодых музыкантов. Учреждение начало работу в 2024 году и готовит профессионалов в области музыкально-исполнительского искусства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, что название образовательного центра «Сириус» выбрано по аналогии с самой яркой звездой, поскольку учреждение предназначено для одаренных детей со всей страны.

Президент России Владимир Путин общался по телефону с президентом США Дональдом Трампом из помещения музыкальной школы в образовательном центре «Сириус». Президент России Владимир Путин утвердил создание специальной межведомственной группы для координации усилий по вопросам воспитания подрастающего поколения.