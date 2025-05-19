Путин утвердил мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран

Песков назвал время разговора Путина и Трампа

Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа в 17.00 мск

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: «В 17.00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом». Другие подробности относительно повестки или тем обсуждения пока не приведены, передает ТАСС.

По его словам, разговор особенно важен после состоявшихся в Стамбуле переговоров. Он добавил, что по завершении беседы Кремль предоставит максимально возможную информацию о ее итогах.

Возможная встреча Путина и Трампа будет зависеть от сроков, которые определят сами лидеры. Песков подчеркнул, что «два президента принимают решения», а дальнейшая подготовка будет подстраиваться под обозначенные ими даты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным.

Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.