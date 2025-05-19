Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Путин утвердил мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
Путин подписал указ о мониторинге вреда России со стороны зарубежных государств
В России вводится государственный мониторинг ущерба, который стране наносят зарубежные государства, организации и их представители, а вести эти данные поручено органам прокуратуры.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, который причиняется России зарубежными государствами, иностранными организациями, а также гражданами, действующими в их интересах, передает ТАСС.
Генеральной прокуратуре поручено в течение одного месяца утвердить порядок ведения мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений о причиненном вреде и определить состав необходимых данных.
Документ был официально опубликован на портале правовой информации.