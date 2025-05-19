В Мариуполе перед годовщиной освобождения прошел фестиваль «Волна»

Фестиваль прошел накануне Дня освобождения города, мероприятие организовало министерство молодежной политики ДНР.

Открыл событие автопробег из Новоазовска в Мариуполь по трассе «Новороссия», где в колонне участвовало около ста автомобилей. Автопробег символизировал связь между городами Донбасса и память о событиях 2022 года.

На проспекте Металлургов участники фестиваля открыли патриотический мурал площадью 100 кв. метров, изображающий мать и сына – символ России и Мариуполя – на фоне российского триколора. Для мурала разработали специальное приложение с дополненной реальностью, позволяющее «оживить» изображение через QR-код. Художники Донбасса создали картину за две недели.

После открытия мурала участники развернули 200-метровый флаг ДНР площадью 1 тыс. кв. метров. В ходе фестиваля работали тематические площадки: спортивные состязания, творческие и медиамастер-классы, тренинги по навыкам спасателей и управлению дронами.

Фестиваль завершился концертом на набережной с участием местных музыкальных исполнителей.