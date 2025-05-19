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В Мариуполе перед годовщиной освобождения прошел фестиваль «Волна»
Масштабный молодежный фестиваль «Волна» собрал в Мариуполе более тысячи участников, финалом мероприятия стало торжественное открытие патриотического мурала на проспекте Металлургов.
Фестиваль прошел накануне Дня освобождения города, мероприятие организовало министерство молодежной политики ДНР.
Открыл событие автопробег из Новоазовска в Мариуполь по трассе «Новороссия», где в колонне участвовало около ста автомобилей. Автопробег символизировал связь между городами Донбасса и память о событиях 2022 года.
На проспекте Металлургов участники фестиваля открыли патриотический мурал площадью 100 кв. метров, изображающий мать и сына – символ России и Мариуполя – на фоне российского триколора. Для мурала разработали специальное приложение с дополненной реальностью, позволяющее «оживить» изображение через QR-код. Художники Донбасса создали картину за две недели.
После открытия мурала участники развернули 200-метровый флаг ДНР площадью 1 тыс. кв. метров. В ходе фестиваля работали тематические площадки: спортивные состязания, творческие и медиамастер-классы, тренинги по навыкам спасателей и управлению дронами.
Фестиваль завершился концертом на набережной с участием местных музыкальных исполнителей.