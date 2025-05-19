Пенсионерку в Красноярске приговорили за кражу 112 млн рублей у Митволя

Пенсионерку в Красноярске приговорили к пяти годам за кражу 112 млн рублей у Митволя

Tекст: Вера Басилая

Суд установил, пенсионерка действовала в составе организованной группы, оформив поддельные нотариальные документы, якобы дающие право распоряжаться счетами и имуществом Митволя, когда тот находился в СИЗО по делу о хищении при строительстве метро, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, в 2023 году Магомедселимова с подельником с помощью фальшивой доверенности сняли со счета предпринимателя 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей) в банке в ОАЭ и пытались продать его резиденцию. По информации прокуратуры, обвиняемая отрицала вину, заявляя, что действовала по указанию дочери Митволя и должна была получить за это 7 млн рублей, однако эти показания были опровергнуты.

Как сообщила представитель прокуратуры Олеся Климова, «к пяти годам колонии суд приговорил жительницу Ярославской области за кражу 112 млн рублей с банковского счета и попытку хищения резиденции Олега Митволя». Гособвинение запрашивало для пенсионерки пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие считает, что правоохранительные органы предотвратили попытку хищения имущества на сумму 245 млн рублей. В отношении соучастников обвиняемой следствие приостановлено, поскольку они заключили контракты на службу в зоне специальной военной операции.

Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска приговорил Владимира Бурцева и Андрея Капелина к трем с половиной годам лишения свободы за попытку хищения 100 млн рублей у председателя совета директоров АО «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя.

В июле 2022 года Олег Митволь был арестован по подозрению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.