Нефть подешевела на сохраняющейся неопределенности на рынке

Мировые цены на нефть снизились на сохраняющейся неопределенности на рынке

Tекст: Мария Иванова

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.19 опускалась на 0,57% – до 65,04 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,56%, до 61,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Рынок находится в подвешенном состоянии, пытаясь уравновесить снижение кредитного рейтинга США для нефти, а также неопределенность в отношении развития переговоров по иранской ядерной программе», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Мировые рынки обратили внимание на понижение агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента с «AAA» до «AA1». При этом агентство изменило прогноз с негативного на стабильный.

Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией в отношениях Ирана и США.