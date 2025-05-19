Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Нефть подешевела на сохраняющейся неопределенности на рынке
Мировые цены на нефть снизились на сохраняющейся неопределенности на рынке
Мировые цены на нефть открыли неделю снижением на сохраняющейся неопределенности на рынке, связанной с понижением рейтинга правительства США, а также геополитической ситуацией в отношениях США и Ирана.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.19 опускалась на 0,57% – до 65,04 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,56%, до 61,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
«Рынок находится в подвешенном состоянии, пытаясь уравновесить снижение кредитного рейтинга США для нефти, а также неопределенность в отношении развития переговоров по иранской ядерной программе», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.
Мировые рынки обратили внимание на понижение агентством Moody's в отношении правительства США долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга необеспеченной задолженности эмитента с «AAA» до «AA1». При этом агентство изменило прогноз с негативного на стабильный.
Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией в отношениях Ирана и США.