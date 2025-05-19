Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении расходов

Tекст: Ольга Иванова

Бюджетный комитет палаты представителей США одобрил законопроект президента Дональда Трампа о существенном сокращении государственных расходов, передает РИА «Новости». Документ предусматривает меры по уменьшению расходов минимум на два триллиона долларов, а также включает положения о налоговой и иммиграционной политике.

За инициативу Трампа проголосовали семнадцать законодателей, против высказались шестнадцать, еще четверо воздержались. В пакете предусмотрены масштабные изменения внутренних программ страны.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что к концу недели законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.