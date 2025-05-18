Мэл Гибсон запустил съемки продолжения фильма «Страсти Христовы»

Мэл Гибсон c Lionsgate собрался снять продолжение фильма «Страсти Христовы»

Tекст: Ирма Каплан

Актер и режиссер Мэл Гибсон намерен снять продолжение фильма «Страсти Христовы», в этом ему помогут компании Lionsgate и Icon Productions, сообщил председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон, сообщает Hollywood Reporter.

Подробности будущего проекта под названием «Воскрешение Христово» пока не раскрываются, но ожидается, что к своим ролям вернутся Джим Кэвизел, сыгравший Иисуса, Моника Беллуччи, сыгравшая Марию Магдалину и другие актеры из оригинального состава.

Съемки планируют начать в конце лета.

«Для многих, очень многих людей по всему миру «Воскрешение Христово» – самое ожидаемое театрализованное событие за целое поколение. Это также впечатляющий фильм, от которого у зрителей по всему миру захватит дух», – заявил Адам Фогельсон.

Гибсон добавил, что «смелый, новаторский дух Lionsgate и умение работать на результат» вдохновляли его долгое время, он выразил уверенность, что команда Lionsgate обеспечит высокое качество выхода фильма.

Первая картина «Страсти Христовы» была спродюсирована и профинансирована Гибсоном и его продюсерской компанией за 30 млн долларов. Фильм собрал 83 млн долларов в первые выходные, 370 млн долларов в кинотеатрах Северной Америки и более 610 млн долларов по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lionsgate приняла решение возобновить прокат своих фильмов на территории России после двухлетнего перерыва.