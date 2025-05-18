Президентский фонд культурных инициатив за четыре года поддержал более 9 тыс. проектов

Tекст: Дарья Григоренко

За это время было проведено 13 конкурсов и рассмотрено 96 838 заявок, а поддержанных инициатив стало 9407. Общая сумма финансовой поддержки превысила 36,8 млрд рублей. На данный момент продолжается рассмотрение проектов, поступивших на 14 волну, а также ведется специальный отбор музыкального контента для детей и молодежи.

«Прошло 4 года с момента выхода указа президента России «О создании президентского фонда культурных инициатив». Это решение придало импульс к развитию культурной жизни страны, дав дорогу творческим инициативам, которые раньше не получали поддержку. Одно из главных достижений – люди культуры поверили Фонду и активно подают заявки на конкурсы. Сегодня нами поддержано уже порядка 10 тыс. проектов со всей страны. Эксперты ПФКИ рассмотрели почти 100 тыс. заявок, в системе сайта зарегистрировано уже 200 тыс. творческих команд. Мы видим, как сегодня растет запрос на осмысленное творчество, на проекты, которые укрепляют наши традиционные ценности, объединяют поколения, сохраняют историческую память. Особенно важно, что 90% грантовых средств работают на регионы, помогая раскрывать культурный потенциал жителей даже самых отдаленных территорий», – прокомментировал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Проекты при поддержке фонда реализуются во всех регионах страны. Открываются арт-кластеры, проходят концерты и спектакли, работают школы анимации, проводятся кинофестивали, выходят фильмы, вручение премий, создаются проекты с применением VR, AR и NFT-технологий.

Особое внимание уделяется инициативам, приуроченным к памятным датам и Году народного искусства, Году педагога, Году семьи, Году Защитника Отечества. С 2023 года Фонд развивает сеть региональных партнерских офисов, их стало уже 24, в том числе в Луганске, Красноярске и Хабаровске. Второй офис на Дальнем Востоке начал работу в 2024 году.

Отдельная программа запущена для работы с героями спецоперации на Украине: участникам, ветеранам и их семьям предложены специальные курсы по проектированию культурных инициатив. Также продолжается благотворительная программа для учреждений спорта и исторических регионов: коммерческие партнеры фонда в 2023-2024 годах направили на эти цели 6,5 млрд рублей.

Фонд поддерживает как крупные, всероссийские мероприятия, так и небольшие локальные проекты. Подать заявку на участие в конкурсах могут НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Все проекты должны соответствовать одной из 17 традиционных ценностей, указанных в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.