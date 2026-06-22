  • Новость часаВ России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
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    Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и Иран становятся архитекторами нового нефтяного порядка

    Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    34 комментария
    22 июня 2026, 11:29 • Новости дня

    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ

    В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
    @ TRO_DPR

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Донецка на крыше жилого дома обнаружили и нейтрализовали три тяжелых украинских квадрокоптера ВСУ, подготовленных для дневных атак на мирных жителей, сообщили в штабе обороны ДНР.

    Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника Вооруженных сил Украины, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, передает РИА «Новости». Аппараты были размещены там под покровом ночи.

    «Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера «Баба-яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению», – говорится в сообщении ведомства.

    Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей. Они вовремя заметили приземлившиеся дроны и оперативно сообщили об этом в региональное управление ФСБ России.

    В результате атаки украинских ударных дронов в ДНР погиб один мирный житель.

    В марте Донецк подвергся атаке вражеских турбореактивных аппаратов.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    20 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные организовали защиту стратегически важных автомобильных дорог, задействовав для патрулирования специальные зенитные беспилотники.

    Российские расчеты зенитных FPV-дронов начали осуществлять патрулирование уязвимых трасс для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Данные меры направлены на защиту логистических путей от атак противника.

    «Расчеты российских зенитных FPV-дронов патрулируют уязвимые трассы и сбивают украинские беспилотники», – заявил советник министра обороны Украины с позывным «Флэш». По его информации, российские военные активно применяют дроны-перехватчики для обеспечения безопасности транспортных артерий.

    На трассе «Новороссия» для подавления связи украинских беспилотников развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило противника увеличить высоту полета своих аппаратов.

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    20 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления дронами ВСУ в ДНР

    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли удары с применением ФАБ-500 по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр точными ударами бомб ФАБ-500 были ликвидированы пункты управления беспилотниками, принадлежащие двум бригадам нацгвардии Украины, сообщает в Max Минобороны.

    Кроме того, серьезный урон противнику нанесли в Николаевке. Там три мощные авиабомбы ФАБ-1500 разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Атака позволила нейтрализовать значительные силы украинской армии на этом направлении.

    Российская авиация поразила позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады у Николаевки тяжелыми бомбами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе противника около Кучерова Яра.

    Самолеты ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Донецкой народной республике.

    Видео ударов по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

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    20 июня 2026, 19:56 • Новости дня
    Экс-заместитель губернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

    Экс-заместитель губернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель губернатора Югры, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб на СВО, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

    Ямашев сообщил, что Алексей Золотухин оставил должность заместителя губернатора Югры в 2025 году, и ушел добровольцем на СВО, передает ТАСС.

    «Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», – написал Ямашев.

    Как отметил Ямашев, Золотухин с 1995 по 2008 годы служил в вооруженных силах России, с 2008 года начал строить карьеру на «гражданке»: с июля 2018 по январь 2023 года работал первым заместителем главы города Пыть-Ях.

    В январе 2023 года Золотухина назначили на должность заместителя губернатора Югры, он занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с правоохранительными органами.

    Золотухин руководил рабочей группой оперативного штаба Югры, который организовывал работу по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки ДНР.

    Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели Героя России Нарана Очир-Горяева в зоне спецоперации.

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    20 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

    Комдив «Резвый» сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

    Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Константиновки украинским силам, потерявшим автоколонны под ударами артиллерии, осталась лишь одна контролируемая Россией дорога снабжения, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Резвый».

    Бойцам украинских формирований под Константиновкой осталась только одна трасса для снабжения, которая контролируется российскими войсками, передает РИА «Новости».

    Командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Резвый» заявил: «Уже все перерезано, да, у них (ВСУ) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы».

    По его словам, на первых этапах боев за Константиновку противник активно сопротивлялся и пытался наступать, однако сейчас украинские подразделения спокойно отходят и фактически оставляют город. Командир отметил, что российские войска берут Константиновку в клещевой захват, и, как он выразился, у украинских сил уже «нет вариантов огрызаться».

    «Резвый» добавил, что в городе остаются мирные жители, которые заранее ждали прихода российских военных и сейчас находятся в домах и подвалах. Он сообщил, что штурмовые группы при каждом заходе передают гражданским медикаменты и продукты, а люди спрашивают у бойцов, когда город будет окончательно освобожден. По его словам, военные отвечают, что до этого момента осталось недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под огневой контроль все дороги к Константиновке.

    Российские подразделения продвигаются в Константиновке и устанавливают контроль над ключевыми позициями города.

    Российские штурмовые группы уничтожают заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части Константиновки.

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    22 июня 2026, 06:41 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ Контробай: Украина потеряла Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия практически утратила контроль над Красным Лиманом, а украинские солдаты вынуждены спасаться сами по вине своего командования, заявил украинский пленный боец 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай.

    «Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем. Если кто-то попал на Красный Лиман, то выбраться оттуда практически нереально… Я все это видел сам… Очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают», – сказал пленный, передает РИА «Новости».

    Контробай также отметил, что российские военные полностью контролируют обстановку как на земле, так и в воздухе.

    В связи с этим украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции, пытаясь спасти жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые отряды продвинулись в городской черте Красного Лимана. Министерство обороны заявило о создании «огневого мешка» для остатков украинских формирований.

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    22 июня 2026, 10:16 • Новости дня
    В Константиновке развернули российский флаг

    ВС России развернули российский флаг в Константиновке

    В Константиновке развернули российский флаг
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке, сообщило Министерство обороны.

    Бойцы Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке, сообщает в Max Минобороны.

    Военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля с места событий.

    «Подразделения Южной группировки продолжают успешное продвижение в городской застройке Константиновки ДНР, шаг за шагом освобождая новые кварталы и вытесняя противника с занимаемых позиций», – заявили в министерстве.

    Российские войска освободили 104 здания в юго-западной части Константиновки.

    Днем ранее штурмовые группы очистили от украинских боевиков еще 94 строения.

    Всего за минувшую неделю Вооруженные силы России выбили противника из 627 зданий в Константиновке.

    Видео водружения флага в Константиновке смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    20 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что остается открытым вопрос формата таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах.

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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