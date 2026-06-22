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В центре Донецка обезвредили спрятанные на крыше жилого дома дроны ВСУ
В центре Донецка на крыше жилого дома обнаружили и нейтрализовали три тяжелых украинских квадрокоптера ВСУ, подготовленных для дневных атак на мирных жителей, сообщили в штабе обороны ДНР.
Специалисты штаба обороны ДНР успешно обезвредили три тяжелых беспилотника Вооруженных сил Украины, спрятанных на крыше жилого дома в Донецке, передает РИА «Новости». Аппараты были размещены там под покровом ночи.
«Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил три тяжелых квадрокоптера «Баба-яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению», – говорится в сообщении ведомства.
Предотвратить угрозу удалось благодаря бдительности местных жителей. Они вовремя заметили приземлившиеся дроны и оперативно сообщили об этом в региональное управление ФСБ России.
В результате атаки украинских ударных дронов в ДНР погиб один мирный житель.
В марте Донецк подвергся атаке вражеских турбореактивных аппаратов.