Эксперты назвали страны, где можно обменять рубли

Tекст: Вера Басилая

Возможность обменять рубли на местную валюту за границей сохраняется в десятке стран, популярных среди российских туристов, передает РИА «Новости».

По информации, собранной с сайтов крупнейших обменников и банков в аэропортах и городах, сделать это можно, например, в Турции, Китае, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.

В некоторых странах, чтобы получить местную валюту за рубли, обмен следует искать именно в аэропорту, поскольку городские банки не всегда заявляют о такой возможности, как это происходит в Китае. В других странах, таких как ОАЭ, Южная Корея, Таиланд и Венгрия, обменять рубли можно только в банках городов, а не в аэропортах.

В Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, ЮАР, Венесуэле и Бразилии обменять рубли на местную валюту невозможно ни в банках, ни в обменниках. Также эксперты отмечают, что в последние годы возникли сложности с обменом долларов старого образца, выпущенных до 2013 года, а в некоторых странах новые купюры американской валюты могут быть недоступны или продаваться с комиссией.

Ранее россияне получили возможность оплачивать покупки картами «Мир» в Иране. Российские банки в марте запустили оплату покупок в Турции по QR-коду.