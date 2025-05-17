Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Блогер Слава Бустер оказался должен налоговой 4,5 млн рублей
Блогер и стример Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой России на сумму более 4,5 млн рублей.
Сумма задолженности блогера перед Федеральной налоговой службой превышает 4,5 млн рублей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
За последний год Слава Бустер приобрел несколько дорогостоящих объектов, включая автомобиль Ferrari SF90 стоимостью 55 млн рублей и квартиру в Москве, оцененную до 105 млн рублей. Также сообщалось о покупке BMW X3 и Lamborghini.
По данным источника, автомобили и недвижимость блогер регистрирует не на себя, а на аффилированные структуры и сторонние лица. На Вячеслава Леонтьева оформлены четыре компании, среди которых сеть компьютерных клубов, фирма по производству напитков, а также компания по продаже игровых устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автор блога «Дневник Хача» Амиран Сардаров задолжал ФНС 491 тыс. рублей. А блогер Александра Митрошина, подозреваемая в отмывании денег, накопила долг перед ФНС за период с 2019 по 2021 год в размере более 214 млн рублей.