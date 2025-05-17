В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
На Украине ужесточили требования к абитуриентам для поступления в вуз
Поступление в украинские вузы теперь невозможно без военного билета, причем предъявлять документ должны даже семнадцатилетние абитуриенты.
Украинские абитуриенты, достигшие 17 лет, обязаны при поступлении в вузы предъявлять военный билет, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». В правилах зачисления указано, что документ можно предоставить как в бумажном, так и в электронном виде, а без него поступление невозможно.
Как отмечает телеканал ТСН, наличие военного билета или другого военно-учетного документа теперь является обязательным требованием для всех поступающих. Данное нововведение связано с ужесточением контроля за воинским учетом среди молодежи.
В последние месяцы на Украине активно обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет по требованию западных стран. Власти уже снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, при этом Вооруженные силы Украины продолжают испытывать нехватку личного состава.
Президент Владимир Зеленский в январе подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат. Эти меры направлены на ужесточение контроля над выполнением мобилизационных требований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о риске потери трети армии Украины в случае демобилизации. Генштаб ВСУ не поддержал законопроект о демобилизации военнослужащих. Минобороны Украины ранее отказалось проводить демобилизацию.