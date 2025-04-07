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Генштаб ВСУ не поддержал законопроект о демобилизации
Генеральный штаб ВСУ не поддержал законопроект о демобилизации, поскольку его принятие может привести к увольнению свыше 100 тыс. военнослужащих, включая 14 тыс. офицеров, сообщили СМИ.
Как передает «Украинская правда», Генштаб ВСУ не одобрил законопроект о демобилизации, подготовленный министерством обороны Украины. Документ предусматривает увольнение 108 тыс. военнослужащих, из которых 14 тысяч – офицеры, передает РИА «Новости».
Издание опубликовало ответ министерства на запрос, отправленный в январе. В ответе говорится, что немедленное увольнение такого количества опытных военных может негативно сказаться на обороноспособности страны. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки запросил у министерства информацию о подготовке законопроекта. В парламенте подтвердили, что проект готов, но Генеральный штаб выступает против него.
Ранее на конференции о вступлении Украины в ЕС Герт Ян Копман из Еврокомиссии посоветовал Киеву задуматься о смягчении военного положения, отметив, что это может повлиять на демократические процедуры в стране.
Напомним, в феврале Минобороны Украины отказалось проводить демобилизацию до окончания режима военного положения.