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ЕС рекомендовал Киеву смягчить военное положение
ЕС посоветовал Украине задуматься о смягчении военного положения
На конференции о вступлении Украины в ЕС Герт Ян Копман из Еврокомиссии посоветовал Киеву задуматься о смягчении военного положения, отметив, что это может повлиять на демократические процедуры в стране.
Евросоюз предлагает Украине задуматься о смягчении военного положения, пишет ТАСС. Глава гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман выступил с таким заявлением на конференции, посвященной вступлению Украины в ЕС. Он отметил, что военное положение изменило некоторые демократические процедуры в стране и призвал депутатов Верховной рады пересмотреть введенный режим.
Копман подчеркнул, что Украина вернется к конституционной нормальности после завершения войны и отмены военного положения. Однако он считает необходимым уже сейчас оценить необходимость и пропорциональность действующих ограничений. «Детально изучить!» – настоятельно рекомендовал Копман, напоминая о важности соблюдения демократических норм даже в условиях военного времени.
Несмотря на это, представитель ЕС не конкретизировал, в каких именно аспектах Еврокомиссия ожидает изменений от Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Украины отказалось проводить демобилизацию, что может стать причиной отсутствия выборов в стране. Газета также сообщала, что отсутствие демобилизации и продолжающаяся мобилизация делают проведение выборов и переговоров на Украине невозможными в ближайшее время.