Украинец был оштрафован на пять тысяч рублей за употребление наркотиков

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Москве признал гражданина Украины виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере пять тысяч рублей, передает ТАСС. Согласно постановлению, «признать гражданина Республики Украина виновным в совершении административного правонарушения» и обязать оплатить штраф в течение шестидесяти дней.



Санкция статьи предусматривает наказание до пяти тысяч рублей с возможным административным выдворением из России или арестом до пятнадцати суток с выдворением. Однако суд, учитывая невозможность оформления выдворения из-за отсутствия украинских дипучреждений и сложностей с проездом на Украину, ограничился штрафом.

Задержание мужчины произошло в ночь на двадцать девятое апреля в одной из квартир Москвы. Вину он признал и в отделе полиции, и на заседании суда. По словам судьи, из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно оформить передачу правонарушителя украинским властям.

Суд отметил, что российские авиакомпании приостановили полеты в прилегающие к границе с Украиной пункты, также закрыты пограничные переходы из России. Таким образом, выдворение в условиях спецоперации признано нецелесообразным по соображениям безопасности.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судимый за грабеж и разбой гражданин с Украины совершил нападение на помощника депутата Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, получив обещание вознаграждения в 20 млн рублей за убийство. Заместителя председателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса из-за освобождения из-под стражи четверых наркокурьеров с Украины, задержанных с десятками килограммов наркотиков. Двое граждан Украины 2005 года рождения были задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях и могут получить от 20 лет до пожизненного заключения.

