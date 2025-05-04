Судья из Пскова отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель председателя Псковского городского суда Светлана Григорьева может быть лишена статуса судьи после резонансного решения об освобождении из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Четверо мужчин были задержаны в феврале 2022 года при попытке ввезти на территорию России более 100 кг наркотиков. Следствие возбудило уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, и, как отмечает издание, в распоряжении суда имелись убедительные доказательства и свидетельские показания.

На последнем заседании по выбору меры пресечения Светлана Григорьева неожиданно приняла решение об освобождении подозреваемых. После этого фигуранты дела немедленно покинули Россию. Решение вызвало вопросы у Квалификационной коллегии судей Псковской области.

Сейчас коллегия рассматривает возможность лишения Григорьевой судейских полномочий за «дисциплинарный проступок при осуществлении служебной деятельности». Судья попыталась подать в отставку, чтобы сохранить свои пенсионные накопления, однако рассмотрение вопроса об увольнении без выплаты содержания началось раньше подачи ее заявления.

Ранее муниципальный депутат из Забайкальского края Михаил Носик признался, что с 2021 года проживает на Украине, но продолжает работать удаленно, комиссия по этике решила досрочно прекратить его полномочия.