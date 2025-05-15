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Конгрессмен Танедар не стал инициировать голосование по импичменту Трампу
Конгрессмен Танедар отложил вынесение резолюции об импичменте Трампу на доработку
После обсуждений с коллегами конгрессмен Шри Танедар решил не выносить на голосование резолюцию об импичменте Трампу, он продолжит дорабатывать документ, чтобы заручиться поддержкой обеих партий.
Член палаты представителей США Шри Танедар отказался инициировать голосование по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает Politico.
После консультаций с коллегами Танедар решил не форсировать процесс и заявил: «Поговорив со многими коллегами, я решил не форсировать голосование по импичменту... Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и продолжу собирать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы они вместе со мной защищали конституцию», передает РИА «Новости».
Ранее Танедар представил резолюцию по семи статьям, обвиняя Трампа, в частности, в «тираническом превышении полномочий».
Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако ее одобрение маловероятно, поскольку конгресс контролируют республиканцы. Сам Трамп в ответ на инициативу высмеял Танедара, назвав его «сумасшедшим».
В интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, Трамп заявил, что не стремится расширять полномочия президента, а действует строго в рамках конституции. Он также отметил успехи своей администрации за первые 100 дней, в том числе в вопросах внешней торговли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, демократ Шри Танедар ранее инициировал в Палате представителей США процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, выдвинув семь обвинений. При этом попытка конгрессмена-демократа вынести импичмент по этим статьям вызвала резкое недовольство среди однопартийцев, некоторые из которых уже отозвали свою поддержку инициативы.