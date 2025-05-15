Конгрессмен Танедар не стал инициировать голосование по импичменту Трампу

Конгрессмен Танедар отложил вынесение резолюции об импичменте Трампу на доработку

Tекст: Мария Иванова

Член палаты представителей США Шри Танедар отказался инициировать голосование по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает Politico.

После консультаций с коллегами Танедар решил не форсировать процесс и заявил: «Поговорив со многими коллегами, я решил не форсировать голосование по импичменту... Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и продолжу собирать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы они вместе со мной защищали конституцию», передает РИА «Новости».

Ранее Танедар представил резолюцию по семи статьям, обвиняя Трампа, в частности, в «тираническом превышении полномочий».

Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако ее одобрение маловероятно, поскольку конгресс контролируют республиканцы. Сам Трамп в ответ на инициативу высмеял Танедара, назвав его «сумасшедшим».

В интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, Трамп заявил, что не стремится расширять полномочия президента, а действует строго в рамках конституции. Он также отметил успехи своей администрации за первые 100 дней, в том числе в вопросах внешней торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, демократ Шри Танедар ранее инициировал в Палате представителей США процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, выдвинув семь обвинений. При этом попытка конгрессмена-демократа вынести импичмент по этим статьям вызвала резкое недовольство среди однопартийцев, некоторые из которых уже отозвали свою поддержку инициативы.