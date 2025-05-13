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Сотрудникам транспортной безопасности разрешили применять газовые баллончики
Сотрудники транспортной безопасности России получили право использовать аэрозоли со слезоточивыми или раздражающими веществами.
Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 сентября этого года, передает РИА «Новости».
В тексте документа отмечается: «Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об оружии».
В новый перечень спецсредств для транспортной безопасности также вошли резиновые палки, наручники, бронежилеты и шлемы отечественного производства, техсредства для борьбы с беспилотниками и средства для остановки транспорта. Среди служебного оружия по-прежнему разрешены три вида огнестрельного оружия.
Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла проект закона, позволяющий органам принудительного исполнения применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.