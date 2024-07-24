Госдума разрешила приставам применять огнестрельное оружие

Tекст: Алексей Дегтярев

Поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения РФ», они предполагают, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие при некоторых обстоятельствах, передает ТАСС.

Они должны будут пройти спецподготовку и проверку (не реже раза в год) на пригодность к таким действиям. Пока же закон позволяет применять приставам спецсредства и огнестрельное оружие только для обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Приставы также смогут использовать аудио-, фото- и видеоустройства для фиксации преступлений и административных правонарушений. Такие устройства они смогут применять в общественных местах, в залах судов, в зданиях ФССП.

Приставам необходимо будет предупреждать о намерении применить силу, оружие и спецсредства, и предоставить достаточно времени для выполнения требований. Также на них возложат ответственность за оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения.

Всем приставам разрешат применять резиновые палки, наручники, баллончики с газом и электрошокеры. Применять это они смогут для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, а также на должностных лиц органов принудительного исполнения.

Кроме того, они смогут применять эти средства для пресечения сопротивления, оказываемого судебному приставу, или нападения на него, для задержания лица, совершающего преступление против жизни, здоровья или собственности.