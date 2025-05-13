Российские гребцы отказались ехать на чемпионат Европы в Польшу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские гребцы не примут участия в юниорском чемпионате Европы, который пройдет 24-25 мая в польском Крушвице, передает ТАСС.

Причиной стал отказ подписывать политическую декларацию, предложенную польской ассоциацией гребли организаторам турнира. Как заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, спортсменов попросили подтвердить, что они не получают финансирования от государства или спонсоров, связанных с Россией, и не выражали поддержки действиям на Украине, официальной политике России, Белоруссии или их руководству. Свирин подчеркнул, что российские представители не готовы выполнять такие требования, поэтому команда не выступит на турнире.

Ранее исполком Международной федерации гребного спорта принял решение о допуске российских атлетов к состязаниям сезона-2025 только в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гребли подтвердила возможность участия российских и белорусских спортсменов в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане, который пройдет с 20 по 24 августа.