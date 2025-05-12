Индия открыла закрытые из-за обострения с Пакистаном аэропорты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает канал News18, Индия вновь открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, ранее закрытых из-за обострения ситуации с Пакистаном, передает РИА «Новости».

Аэропортовая администрация и авиационные органы ранее объявили о временном закрытии этих объектов для гражданских рейсов с 9 по 14 мая по эксплуатационным причинам.

По данным телеканала, уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии аэропортов было опубликовано после получения указаний от ВВС Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Через несколько часов после договоренности о перемирии в Джамму и Кашмире прогремели взрывы. Армия Индии заявила, что ночь на линии соприкосновения прошла спокойно.