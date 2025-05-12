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Индия открыла закрытые из-за обострения с Пакистаном аэропорты
После временного прекращения работы на фоне эскалации с Пакистаном, Индия вновь открыла 32 аэропорта на севере и западе страны по решению авиационных властей.
Как сообщает канал News18, Индия вновь открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, ранее закрытых из-за обострения ситуации с Пакистаном, передает РИА «Новости».
Аэропортовая администрация и авиационные органы ранее объявили о временном закрытии этих объектов для гражданских рейсов с 9 по 14 мая по эксплуатационным причинам.
По данным телеканала, уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии аэропортов было опубликовано после получения указаний от ВВС Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Через несколько часов после договоренности о перемирии в Джамму и Кашмире прогремели взрывы. Армия Индии заявила, что ночь на линии соприкосновения прошла спокойно.