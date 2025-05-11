Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Патрушев обсудил укрепление морского сотрудничества с То Ламом
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, сообщает пресс-служба Морколлегии РФ.
Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, сообщает ТАСС. Переговоры были посвящены развитию российско-вьетнамских партнерских отношений в морской сфере.
В рамках встречи особое внимание было уделено вопросам углубления сотрудничества в судостроительной отрасли, развитию портовой инфраструктуры и созданию новых транспортно-логистических цепочек. Пресс-служба Морской коллегии подчеркнула, что также обсуждалась подготовка вьетнамских специалистов в российских образовательных учреждениях.
Еще одной темой переговоров стали перспективы научно-технологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Стороны выразили готовность к расширению взаимодействия в данных направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил о том, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Он также заявил о наличии явных признаков победы России в спецоперации на Украине. Патрушев отметил рост количества морских роботов, которые используют военные НАТО.