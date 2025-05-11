Патрушев обсудил укрепление морского сотрудничества с То Ламом

Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии

Политолог Денисов: Предложение «коалиции желающих» о перемирии на руку исключительно Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление «коалиции желающих» о готовности к прекращению огня на 30 дней – это попытка хоть как-то сохранить украинское руководство и вооруженные силы. В нынешней ситуации любое прекращение огня, будь то на неделю, месяц или больше – это в первую очередь плюс для Украины, которая отступает и терпит поражение», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Подобные инициативы фактически одностороннего характера, – продолжил собеседник. – Проблема заключается в самой конструкции этого 30-дневного перемирия».

Эксперт напомнил, что в прошлом «мы уже наблюдали аналогичное перемирие, которого, по сути, не было из-за отсутствия изначально продуманных механизмов верификации нарушений». «Ни одной международной структуре не было предложено проводить мониторинг перемирия, как всегда бывает при обоюдном желании сторон достигнуть устойчивого прекращения огня. Поэтому озвученная инициатива не несет в себе никакого смысла», – подчеркнул Денисов.

Что касается утечек информации о разработке США, Европой и Украиной некоего мирного плана из 22 условий, то он не учитывает устранение первопричин украинского конфликта. «Для России действительно важен пункт о том, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Но в рамках урегулирования конфликта необходимо говорить о его первопричинах. Интеграция Украины в НАТО – это лишь одна из первопричин, но необходимо также решить целый комплекс вопросов», – подчеркнул спикер.

В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

На встречу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Германии, Британии и Польши. После завершения консультаций Владимир Зеленский и остальные участники переговоров обсудили по телефону дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон среди прочего заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на прекращение огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.

По данным источников NBC News, США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов. В частности, в план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.