Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
При столкновении с троллейбусом в Краснодаре пострадали четыре человека
В Краснодаре столкнулись легковой автомобиль и троллейбус, после столкновения троллейбус врезался в бетонный столб, есть пострадавшие, сообщили в полиции Краснодарского края.
В результате аварии госпитализированы оба водителя, кондуктор и пассажир легковушки, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, водитель каршерингового авто при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и врезался в троллейбус, после чего троллейбус въехал в столб.
Столб после столкновения обрушился на троллейбус, смяв кабину и лобовое стекло.
В конце апреля крупная авария с участием 16 машин произошла на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области.