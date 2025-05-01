Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Мэр пригорода Дамаска погиб при нападении неизвестных преступников
В пригороде Сахная к юго-западу от Дамаска убиты глава муниципалитета и его сын, их застрелили неизвестные утром в четверг, сообщили местные телеканалы.
Нападение произошло в первой половине дня, неизвестные открыли огонь по мэру Хусаму Варуру и его сыну, оба скончались на месте, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria TV.
Власти ведут расследование обстоятельств преступления.
В последние дни Сахная и соседний пригород Джарамана были охвачены столкновениями между силами безопасности, подконтрольными переходному правительству в Дамаске, и местными ополченцами.
Ранее в результате атаки израильского беспилотника в южном пригороде Дамаска погиб сирийский силовик, еще несколько получили ранения.