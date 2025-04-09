Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Раскрыта схема мошенничества с «таможенными пошлинами» на маркетплейсах
Мошенники требуют уплаты псевдотаможенных пошлин на маркетплейсах и в ТГ-каналах
Сотрудники киберполиции сообщили о мошеннических уловках, при которых злоумышленники вымогают у покупателей деньги, ссылаясь на поддельные документы о якобы таможенных пошлинах, требуя деньги за несуществующие услуги.
Очередная мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники на маркетплейсах и в Telegram-каналах вымогают у граждан деньги под предлогом оплаты «таможенных пошлин», раскрыта сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).
Мошенники используют фальшивые документы Федеральной таможенной службы (ФТС), в которых указывают на необходимость оплаты 25 тыс. рублей, якобы разделенных на комиссию агента и транспортные расходы – 14 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно. Эти действия противоречат законодательству.
«Согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, таможенные пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. На данный момент беспошлинный лимит для ввоза товаров в Россию составляет 200 евро и 31 кг», – сказано в Telegram-канале киберполиции.
ФТС официально предупреждает, что запрос на предварительную оплату через карту физического или юридического лица является мошенничеством, так как единственной организацией, имеющей право взимать таможенные пошлины, остается ФТС. Любые другие требования оплаты со стороны частных лиц или компаний незаконны.
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