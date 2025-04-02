Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности

Tекст: Александра Юдина

Президент России дал указания правительству и Центробанку разработать меры для повышения цифровой грамотности россиян, указано на сайте Кремля.

В рамках этого поручения будет проведена оценка эффективности текущих мероприятий, а затем разработан комплекс новых мер.

В предложенном комплексе мер акцент будет сделан на популяризации цифровых навыков и мотивации граждан. В частности, рассматривается возможность внедрения геймификации и бонусных программ для стимулирования обучения.

Кроме того, профильные ведомства должны изучить вопрос включения учебного курса по финансовой грамотности в общеобразовательные программы. Это должно помочь молодежи сформировать навыки, которые защитят их от мошенников и вовлечения в такие схемы, как дропперство.

Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.