Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры для повышения цифровой грамотности населения, включая оценку текущих мероприятий и внедрение геймификации.
Президент России дал указания правительству и Центробанку разработать меры для повышения цифровой грамотности россиян, указано на сайте Кремля.
В рамках этого поручения будет проведена оценка эффективности текущих мероприятий, а затем разработан комплекс новых мер.
В предложенном комплексе мер акцент будет сделан на популяризации цифровых навыков и мотивации граждан. В частности, рассматривается возможность внедрения геймификации и бонусных программ для стимулирования обучения.
Кроме того, профильные ведомства должны изучить вопрос включения учебного курса по финансовой грамотности в общеобразовательные программы. Это должно помочь молодежи сформировать навыки, которые защитят их от мошенников и вовлечения в такие схемы, как дропперство.
Ранее президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.