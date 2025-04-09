Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.0 комментариев
Саперы в Аксае обезвредили застрявший на бельевых веревках БПЛА
Саперы в Аксае Ростовской области обезвредили застрявший на бельевых веревках БПЛА
В Аксае Ростовской области саперы обезвредили украинский беспилотник, застрявший на бельевых веревках, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Украинский беспилотный летательный аппарат, который застрял на бельевых веревках в городе Аксай Ростовской области, был обезврежен саперами. Обошлось без разрушений и пострадавших, следует из сообщения в Telegram-канале Слюсаря.
После завершения работы следственных органов, жителям будет разрешено вернуться в свои квартиры. В настоящий момент они размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Ученики школы, находящейся рядом с местом падения БПЛА, временно переведены на дистанционное обучение. Слюсарь отметил, что очное обучение будет возобновлено, как только ситуация стабилизируется.
По его словам, оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где были обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома на улице Спортивной после отражения воздушной атаки.
Ранее в Аксае на бельевых веревках многоквартирного жилого дома был обнаружен упавший БПЛА самолетного типа, после чего жильцов эвакуировали.
В Минобороны сообщили, что за ночь в Ростовской области уничтожили 29 беспилотников.