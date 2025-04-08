На форуме «Память Победителей» рассказали о зарождении «Бессмертного полка»

Tекст: Валерия Городецкая

Участие приняли международные координаторы Бессмертного полка и ветераны СВО, возглавляемые сопредседателями Центрального штаба Бессмертного полка России и генеральным координатором Международного Бессмертного полка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наш день сегодня начался с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата – священного места, где покоится прах героя, отдавшего жизнь за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны,» – отметила руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

В Московском концертном зале «Зарядье» продолжилась работа форума. Сопредседатель Центрального штаба Геннадий Иванов рассказал о зарождении идеи акции «Бессмертный полк».





Более сорока международных представителей рассказали о развитии движения «Бессмертный полк» в своих странах, поделились эффективными форматами проведения памятных мероприятий, обозначили сложности, с которыми сталкиваются в организации патриотических акций за рубежом, а также представили свои идеи и наработки в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Так, координатор из Малайзии Любовь Яковлева поделилась опытом объединения культурных традиций с историческим наследием: на тематической выставке были представлены открытки, выполненные в технике батик и посвященные событиям войны. Дмитрий Коренев, представитель из Австрии, рассказал о проведении уличных кинопоказов, благодаря которым жители страны знакомятся с военной историей через художественное и документальное кино. Координатор из Греции Наталья Цирмираки поделилась трудностями, возникающими из-за негативной позиции властей, подчеркнув, что акции памяти, такие как шествия, автопробеги и другие формы участия, состоятся несмотря ни на что.

Заключительным этапом встречи стало принятие резолюции, где были собраны ключевые идеи и опыт координаторов. Документ включает четыре базовых принципа, на которых будет строиться работа движения в предстоящем году.

Экспертная площадка была посвящена продвижению патриотического контента за рубежом. Екатерина Шубная из России Today представила материалы и способы их распространения.

На круглом столе международные координаторы поделились опытом проведения мероприятий в своих странах. Обсуждались проблемы и успешные форматы мероприятий. Участники обменялись наработками к 80-летию Победы. Завершился форум праздничным концертом с участием оперного певца Михаила Гаврилова и Большого детского хора.