Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Воробьев сообщил о завершении строительства дороги в Королеве в 2026 году
В Подмосковье к началу 2026 года планируется завершение строительства важной выездной дороги из города Королева, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Воробьев подчеркнул, что это решение поможет значительно улучшить транспортную доступность для 250 тыс. жителей города, которые долгое время испытывали затруднения с выездом, передает ТАСС.
Губернатор отметил, что власти Подмосковья рассматривали различные варианты проекта в течение долгого времени. «Если не к концу года, то в первом квартале 2026 года, Владимир Владимирович, мы построим дорогу, которая действительно «вызволит из плена» 250 тысяч», – заявил Воробьев.
Глава региона также доложил о других инфраструктурных проектах в регионе, включая завершение Южно-Лыткаринской трассы к концу года и строительство пяти индустриальных парков.
Во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России поднимал вопрос о строительстве третьего выезда из Королева. Путин подчеркнул значимость использования потенциала города и выразил поддержку проекту.