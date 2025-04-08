Воробьев сообщил о завершении строительства дороги в Королеве в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

Воробьев подчеркнул, что это решение поможет значительно улучшить транспортную доступность для 250 тыс. жителей города, которые долгое время испытывали затруднения с выездом, передает ТАСС.

Губернатор отметил, что власти Подмосковья рассматривали различные варианты проекта в течение долгого времени. «Если не к концу года, то в первом квартале 2026 года, Владимир Владимирович, мы построим дорогу, которая действительно «вызволит из плена» 250 тысяч», – заявил Воробьев.

Глава региона также доложил о других инфраструктурных проектах в регионе, включая завершение Южно-Лыткаринской трассы к концу года и строительство пяти индустриальных парков.

Во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России поднимал вопрос о строительстве третьего выезда из Королева. Путин подчеркнул значимость использования потенциала города и выразил поддержку проекту.