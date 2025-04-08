Композитор Рыбников подал в суд на музыкальные платформы

Tекст: Александра Юдина

Рыбников подал шесть исков против таких платформ, как YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка», передает РИА «Новости».

Композитор требует защитить его исключительные права, изъяв треки с этих сервисов. Еще до вынесения решения суда Рыбников добился временного ограничения доступа к своим произведениям на данных платформах.

Уже сейчас на «Яндекс Музыке» нельзя найти темы из телефильма «Тот самый Мюнхгаузен», в «Звуке» отсутствует песня «Бу-ра-ти-но!», а из «ВКонтакте» исчезли композиции из фильма «Усатый нянь».

«МТС Музыка» и Apple Music также выполнили досудебные решения. Неизвестно, ограничил ли YouTube доступ к трекам, но с зарубежных IP-адресов они остаются доступными.

В судебных документах упоминаются сотни произведений из фильмов, мультипликации, рок-опер и аудиокниг. Причина ограничения доступа к произведениям Рыбникова не раскрыта.

Однако почти все иски были возвращены или оставлены без движения из-за различных ошибок, включая отсутствие оригинала документа об оплате госпошлины и данных истца. У композитора остается возможность устранить недочеты и продолжить судебное разбирательство.

Художник-постановщик Франческа Ярбусова обратилась в суд с требованием увеличить компенсацию за выпуск монет с изображением из «Ежика в тумане» Центробанком, заявив, что ее права были нарушены.