Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Воробьев оценил работу фонда «Защитники отечества» на встрече с Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил результативность работы фонда «Защитники отечества» в решении проблем и поддержки участников специальной военной операции и их семей.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил работу регионального отделения фонда «Защитники отечества», сообщает ТАСС. По словам Воробьева, жалобы и обращения решаются регулярно, в каждом муниципалитете есть подразделения, занимающиеся семьями участников специальной военной операции.
Владимир Путин отметил, что фондом воспользовались 18 тыс. человек. Губернатор подтвердил это и добавил, что помощь оказывается как бойцам, так и их семьям. В регионе запускается образовательная программа «Время героев» для участников специальной военной операции, в которой примут участие около шести тысяч человек.
Также Воробьев подчеркнул важность реабилитации и отметил, что в регионе работают центры для оказания помощи раненым. Один из таких центров, поддержанный президентом несколько лет назад, предназначен для слепоглухонемых, но теперь также помогает участникам специальной военной операции, нуждающимся в реабилитации после ранений.