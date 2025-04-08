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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков перенаправил вопрос о Белгородской области в Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы о якобы присутствии украинских формирований в Белгородской области должны адресоваться Минобороны, Кремль не комментирует детали военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что вопросы, касающиеся военной операции, следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о присутствии украинских формирований в Белгородской области.

    Он также напомнил, что Кремль не предоставляет информации о реальном положении на поле боя.

    Также Владимир Зеленский заявил о повышенной активности украинских формирований не только в Белгородской, но и в Курской областях.

    Ранее группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив значительное количество техники и личного состава противника, и пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе, проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    7 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.

    При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 22:44 • Новости дня
    Жительница Белгорода приняла звонок от Гладкова за мошенничество

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с ситуацией, когда проводимый им телефонный опрос жителей региона принимают за звонок мошенников.

    Инцидент произошел в понедельник во время телефонного разговора с жительницей Белгорода, в котором Гладков уточнял информацию о восстановлении жилья после обстрела, передает РИА «Новости».

    Женщина усомнилась в подлинности голоса губернатора, заявив, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым: «Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали».

    Гладков, в свою очередь, поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонных мошенников подобная реакция оправдана. Он отметил важность осторожности и необходимости избегать передачи лишней информации.

    «Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», – подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Гладков рассказал о случае, когда его звонок, сделанный в рамках контроля восстановления жилья, был воспринят жительницей области как мошеннический. Глава региона проводит выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах.

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    7 апреля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью

    ВСУ разместили колумбийских наемников в районе урочища Глубокое на границе

    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска отправили колумбийских наемников в район урочища Глубокое, находящегося на границе Сумской и Курской областей, сообщили в группировке «Север».

    Источник из группировки «Север» рассказал, что украинские Вооруженные силы ввели наемников из Колумбии на границу между Сумской и Курской областями в районе урочища Глубокое, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии d боях на Украине.

    До этого под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ.

    Также сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования.

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 18:43 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.

    С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

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    8 апреля 2025, 05:55 • Новости дня
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    @ Lukasz Gagulski/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В марте польские пользователи соцсетей проявили рекордный за три года уровень неприязни к украинцам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    В марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом, составляя 32% всех упоминаний. Поляки часто обвиняют украинцев, проживающих в Польше, в ухудшении криминогенной обстановки и злоупотреблении социальными льготами.

    Тема Волынской резни также широко обсуждалась, являясь предметом 46% комментариев, передает ТАСС со ссылкой на PAP.

    Представитель аналитического центра Res Futura Михал Федорович отметил, что агрессивность поляков в интернет-дискуссиях по отношению к украинцам усилилась. Это связано с усталостью местного населения от поддержки украинских беженцев и с нерешенными проблемами вокруг эксгумации жертв Волынской резни.

    На данный момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс Польши, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    8 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» в последние сутки уничтожала живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    «Враг продолжает переброску элитных штурмовых подразделений в Краснопольский район Сумской области. На направлении вскрыты подразделения 82 одшбр. Северяне уничтожили несколько составов этой бригады в Суджанском приграничье, доукомплектование подразделения происходило за счет мотивированных 18-24 летних украинцев», – говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром ВСУ попытались прорваться в направлении Демидовки при поддержке танка Abrams. Живая сила и техника противника были уничтожены операторами БПЛА.

    Кроме того под прикрытием непогоды ВСУ пытались перебросить очередную штурмовую группу в приграничную лесополосу, она была уничтожена.

    Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУ пытаются объединиться, однако «северяне» «своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», отмечается в ообщении.

    В данный момент штурмовые отряды «Бесстрашных» продолжают зачистку лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки.

    Вражеские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары по российской территории. Около Поповки было зафиксировано попадание украинского артиллерийского снаряда по группе ВСУ, сбросами противник также поражает своих «побратимов», которые пытаются вернуться в Сумскую область, отметили в группировке.

    Российские операторы БПЛА продолжают фиксировать колоссальные потери противника на данном направлении. Исходя из данных объективного контроля и некрологов в соцсетях, количество уничтоженных противников уже превысило 1 тыс. человек.

    На этом направлении за минувшие сутки «северянами» было уничтожено пять единиц вражеской техники, в том числе две единицы. бронетехники.

    Как сообщили в группировке «Север», на Сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня (Курская область) и на участок госграницы в районе Беловод.

    Украинские формирования пытаются выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты, в частности, гору Фагор для контроля за передвижениями российских штурмовых групп. Однако мотострелковые подразделения, сломив сопротивление противника, смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, в группировке отметили, что опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наемников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают и сами украинские военачальники.

    В общей сложности продвижение «северян» в Курской области составило свыше 7,3 тыс. метров.

    Накануне сообщалось, что «северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

    До этого группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя

    ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области

    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.

    Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.

    Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.

    Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

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    8 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ искали бойцов «Ахмата» при нападении на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Беженка из села Казачья Локня в Курской области рассказала, что украинские военные, напавшие на регион, специально искали бойцов спецназа «Ахмат».

    Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области сообщила, что украинские военные в ходе нападения на область активно искали бойцов спецназа «Ахмат», передает РИА «Новости».

    Женщина отмечает, что ВСУ больше интересовали именно представители «Ахмата», чем остальные военнослужащие российской армии.

    Она также отметила, что, по данным ВСУ, за первые сутки нападения в регион вошли 50 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 6 августа жители Курской области прощались друг с другом, опасаясь за свои жизни, во время массированной атаки ВСУ, когда ракеты пролетали над домами.

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    7 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Названа дата проведения Совбезом ООН заседания по Украине

    Совбез ООН по запросу Запада 8 апреля обсудит удар ВС РФ в Кривом Роге

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН соберется 8 апреля по инициативе западных стран для обсуждения ситуации в Кривом Роге после удара ВС РФ по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов.

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинской проблематике по запросу западных стран состоится 8 апреля в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск), сообщили в российском постпредстве при организации.

    Там добавили, что заседание запрошено западными странами в связи с ударом ВС России по месту проведения совещания командиров ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге, передает ТАСС. Они намерены в рамках совещания рассмотреть последствия и возможные дальнейшие действия в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Ранее на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге, в результате чего были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ.

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    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Премьер Бельгии отправился в Киев для объявления помощи Украине на 1 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где планирует объявить о выделении более 1 млрд евро помощи Украине из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов, пишет Soir.

    Премьер отправился в понедельник в Киев вместе с министром обороны Тео Франкеном и главой МИД Максимом Прево. Франкен опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом. Программа визита не раскрывается из-за соображений безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Soir.

    Бельгия удерживает 190 млрд евро из 210 млрд евро замороженных российских активов в ЕС. Согласно бельгийскому законодательству, депозитарий Euroclear платит налог в размере 25% на доходы с этих активов. В результате 1 млрд евро в год поступает в казну Бельгии, из них формируется фонд помощи Украине. В 2024 году из этих средств был создан фонд в 1,7 млрд евро для поддержки Киева.

    В рамках визита также запланированы встречи с представителями оборонной промышленности Бельгии для обсуждения сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России. Де Вевер заявил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов на сумму 210 млрд долларов будет рассматриваться как акт войны.

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    8 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре бронемашины и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

    Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    7 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»

    ВСУ атаковали село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области, при этом обошлось без пострадавших.

    По данным Тelegram-каналов, Вооруженные силы Украины, используя советские танки «Булат», обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Как передает Ura.ru, обстрел велся из поселка Бояро-Лежачи, находящегося на территории Сумской области Украины, в двух километрах от российской границы.

    В результате обстрела было выпущено около 12 снарядов, однако, к счастью, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Местные власти продолжают оценивать нанесенный ущерб.

    Танк «Булат» является украинской модификацией советского танка Т-64, который был принят на вооружение в Советском Союзе в 1966 году. Модернизация включает улучшенные броневую защиту и систему управления огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая военных Украины и иностранных наемников, осуждая их на сроки от 13 лет до пожизненного.

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    7 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Подростки пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Село Борки Валуйского округа подверглось атаке украинских беспилотников, пострадали двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что госпитализированы двое 16-летних подростков, первый доставлен в больницу «с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног», второй – «с осколочными ранениями плеча и ноги».

    Напомним, группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую област. Украинские войска атаковали ряд сел Белгородской области.

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    8 апреля 2025, 06:55 • Новости дня
    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» успешно применена в зоне специальной военной операции на Украине, обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Народном фронте.

    Система связи и управления «Кузнечик» для FPV-дронов активно используется российскими военными в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Эта разработка позволяет обходить существующие системы радиоэлектронной борьбы и обладает высокой устойчивостью и доступностью. Разработкой занималась компания «Гагаринг», которая создала систему полностью – от схемотехники до программного обеспечения.

    Александр Барашков, представитель компании «Гагаринг», отметил, что система может работать на частотах от 27 мегагерц до 6,5 гигагерц. Уникальность системы заключается в возможности оперативного изменения частот и других настроек во время полета. Барашков подчеркнул, что, хотя в России есть несколько производителей подобных систем, «Кузнечик» является одной из самых устойчивых и доступных на рынке, и она почти вдвое дешевле ближайших конкурентов.

    Военнослужащие положительно отзываются о системе, подчеркивая ее стабильную работу и простоту в эксплуатации. Барашков отметил, что вражеские системы РЭБ могут пытаться адаптироваться к «Кузнечику», но это требует времени и ресурсов. Он также сообщил, что не может раскрывать количество поставленных систем и их распределение по подразделениям, так как эта информация является закрытой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции. Газета также сообщала, что «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу. Также стало известно о разработке в России робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий.

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