СК возбудил дело о теракте из-за гибели жителя села Погребки после атаки ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели жителя села Погребки в Курской области, передает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что причиной гибели мужчины стала атака украинского беспилотника. В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали разрушения, характерные для удара с воздуха.

По словам Петренко, о целенаправленной атаке дрона ВСУ рассказала жена погибшего мужчины. По ее словам, инцидент произошел в октябре прошлого года. В рамках уголовного дела, квалифицированного по статье о террористическом акте, проводятся судебные экспертизы и запланировано опознание тела.

Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства мирного жителя Курской области польскими наемниками, служащими в вооруженных формированиях Украины.

В России признали военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области.

Также в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.