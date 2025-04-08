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СК возбудил дело о теракте по факту гибели жителя Курской области
СК возбудил дело о теракте из-за гибели жителя села Погребки после атаки ВСУ
В результате атаки украинского беспилотника погиб житель села Погребки в Курской области, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели жителя села Погребки в Курской области, передает ТАСС.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что причиной гибели мужчины стала атака украинского беспилотника. В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали разрушения, характерные для удара с воздуха.
По словам Петренко, о целенаправленной атаке дрона ВСУ рассказала жена погибшего мужчины. По ее словам, инцидент произошел в октябре прошлого года. В рамках уголовного дела, квалифицированного по статье о террористическом акте, проводятся судебные экспертизы и запланировано опознание тела.
Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства мирного жителя Курской области польскими наемниками, служащими в вооруженных формированиях Украины.
В России признали военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ виновными в совершении террористических актов в Курской области.
Также в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.