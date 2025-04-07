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Грузия предложила Демпартии США тратить деньги на экономику, а не революции
Грузия предложила Демпартии США тратить деньги на экономику, а не организацию революций
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сенатора США от Демократической партии Джинн Шейхин, которая выразила недовольство строительством Китаем порта на Черном море в Анаклиа, «членом «глубинного государства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В тендере не участвовала ни одна американская компания, поэтому все эти разговоры – пустая спекуляция. Что касается сенатора Шейхин, то она является членом «глубинного государства», – заявил он.
Сенатор выступила с резкой критикой Грузии за то, что Китай будет строить этот порт.
Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «если бы предыдущая демократическая администрация США тратила бы в Грузии деньги своих налогоплательщиков не на организацию революций, а на такие проекты, возможно, американские инвесторы заинтересовались бы портом в Анаклиа».
Он также отметил, что в тендере не участвовала ни одна компания из США, тогда как строительство этого порта «отвечает национальным интересам Грузии».
Ранее Хельсинкская комиссия США также выразила недовольство решением Грузии передать строительство самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа Китаю.