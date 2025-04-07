Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.8 комментариев
Маск напомнил о близости России и США
Илон Маск опубликовал видео о географической близости России и США
Американский предприниматель Илон Маск разместил видео, в котором подчеркнул географическую близость России и США.
Илон Маск, известный предприниматель и глава департамента США по государственной эффективности, разместил видео на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), чтобы напомнить о географической близости России и США.
Он отметил, что не все американцы знают о том, насколько близко расположены эти страны. Видео акцентировало внимание на том, что США и Россия разделены Беринговым проливом и указало на два острова – Крузенштерна и Ратманова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили, что эквивалентно 3,8 километра. В видео также упоминается, что зимой вода между островами может замерзнуть, что позволяет пересекать границу пешком.
После публикации в комментариях пользователи X стали высказывать свои мнения о важности союзнических отношений между странами. Один из пользователей, блогер и ведущий подкаста Иэн Майлз Чон отметил, что «Америка и Россия – соседи и должны быть естественными союзниками». Это мнение разделили многие комментаторы, подчеркивая, что у России и США больше общего, чем с другими странами, такими как Европейский союз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.
В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».